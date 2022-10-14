بقبعة سوداء .. جنيفير لوبيز تتألق باللون الأسود في أحدث ظهور

تألقت النجمة جينفير لوبيز في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت جينيفر لوبيز صورة جديدة لها، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، مع قبعة بنفس اللون، تاركة خصلات شعرها منسدلة بشكل مموج.

وطرحت الشركة المنتجة تريلر فيلم الفنانة جينيفر لوبيز، حيث تظهر بصورة عروس محتجزة كرهينة فى المقطع الدعائى الأول لفيلم Shotgun Wedding.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجان مخطوبان يجمعان أحباءهما معًا لحضور حفل زفاف في جزيرة استوائية، وفقا لـ"هافبوست".

يذكر أن خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز Jennifer lopez الشهيرة بـ"JLO" وحبيبها السابق بن أفليك Ben Affleck، الأنظار في ظهورهما الأول سويًا مجددا على السجادة الحمراء منذ ١٨ عامًا أثناء حضور عرض فيلم بن أفليك الجديد "The Last Duel" في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وتصدر اسم JLO وBen Affleck الصحف ووسائل التواصل الاجتماعى عالميا .

وحرصت JLO على مساندة الفنان بن أفليك في العرض الأول لأحدث أفلامه The Last Duel ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ78.

وارتدت JLO فستان أبيض أنيقا مكشوفا عند منطقة الصدر والساق، من تصميم اللبناني جورج حبيقة سحرت به أنظار المتابعين بينما ارتدى بن أفليك بدلة سوداء أنيقة من دولشي آند جابانا.