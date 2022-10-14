استشهاد فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها.

وذكرت الوكالة إن "قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين ومخيمها واندلاع مواجهات عنيفة".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.



والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شابين وإصابة 11 اخرين بينهم 3 في حالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين.

وقالت مصادر طبية، بأن الشاب محمود الصوص، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة، فيما استشهد الشاب احمد محمد حسين ضراغمة.

واقتحم المخيم عدد كبير من اليات الاحتلال وحاصرت منزلا يعود للاسير المحرر محمد أبو زينة من مخيم جنين، في حين يسمع بين الفينة والاخرى اطلاق نار كثيف باتجاه جيش الاحتلال التي احضرت جرافتين .