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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهيد و6 إصابات حتى الآن.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أهالي جنين.. فيديو

صدى البلد

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون، بينهم مسعفان، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

 

وأفادت مصادر محلية بحسب وسائل إعلام فلسطينية  بأنّ قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها، واعتلت سطوح العمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية للمدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وفي مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد مواطنين.

وأكدت المصادر أنّ قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك في جنين.

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان إصابة الطبيب عبد الله أبو التين بجروح خطرة لدى محاولته إسعاف أحد المصابين في ساحة المستشفى.

يذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ أشهر تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، إذ سجّل استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال العام الجاري، معظمهم في نابلس وجنين.

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