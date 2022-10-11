عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء فلسطين: نواصل توفير مقومات الصمود للأسرى بسجون الاحتلال

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، دعم وتأييد الحكومة الكاملين وتوفير كل ما يتطلب من مقومات الصمود للأسرى في سجون الاحتلال. 

جاء ذلك خلال مشاركته في مدينة رام الله بوقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة المضربين عن الطعام والمرضى، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من الشخصيات الرسمية والوطنية، وأهالي الأسرى والفعاليات الوطنية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن القيادة الفلسطينية لن تتخلى أبدا عن الأسرى رغم كل ممارسات الاحتلال، وعقوباته بالحصار المالي، وسرقة الجغرافيا وقتل الفلسطينيين، معتبرا أن الأسرى هم ضمير الشعب الفلسطيني.

وأضاف اشتية: "5641 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال.. يحجب الاحتلال نور الشمس عن عيونهم، ومنذ بداية العام الجاري ارتقى 169 شهيدا بماكينة القتل الإسرائيلية، التي تريد أن تمول حملتها الانتخابية بالدم الفلسطيني وسرقة الأرض وبالعدوان على المسجد الأقصى، وتمزيق القرآن في الحرم الإبراهيمي أمس، وتدنيس الكنائس قبل ذلك".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "اليوم الشعب موحد وإن كان هناك تباين بين الفصائل، ولكن الأسرى والشهداء والقدس وفلسطين تجمعنا، ونحن كفصائل موجودون من أجل الوطن ووحدته وتحريره وإنهاء احتلاله وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة لاجئينا في الشتات". 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

ترشيحاتنا

عمر كمال وطليقة الفيشاوي ندى الكامل يدخلان عش الزوجية قريبا

إيران تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي إجراءات تقييدية.. تفاصيل

جنرال صيني ينشر فيديو لمسئول أمريكي يكشف عن خطط واشنطن لتدمير 7 دول

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

شك في عذريتها فـ اعتدى عليها.. ماذا حدث بين شاب وخطيبته في الطالبية؟|القصة كاملة

شروط العمل بالأحاديث الضعيفة.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

شاهد.. سائق حافلة ينقذ رضيعًا تركه لص على طريق سريع بأمريكا

الفنان ميدو عادل يحتفل بزفاف شقيقته وسط الأهل والأصدقاء.. صور

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غنية بالبروتين والفيتامينات

فيديو

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

شيرين تتحدث عن أزمتها الأخيرة والعندليب الجديد والصلح مع حسام حبيب

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ