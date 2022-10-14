كل سيارة تستغرق 3 آلاف ساعة شغل.. جاجوار عن C-type الكلاسيكية

كشف قسم السيارات الكلاسيكية في جاجوار عن إصدارين محدودين من طراز C-Typr احتفالات بمرور الذكرى السبعين لإطلاقهما لأول مرة.

صممت جاجوار الإصدارين تكريما للنجاح الكبير الذي حققه طراز "جاجوار C-Type" منذ نسخته الأولى موديل 1953 ومشاركته في سباق 24 ساعة في لومان ، عندما احتل متسابقو جاكوار سي تايب المركز الأول والثاني والرابع والتاسع في المسابقة آناك، مع كسر ​​الرقم القياسي لمتوسط سرعة اللفة.

ستكون سيارات إصدار continuation أي الاستمرار هما احتفالا بمسيرة نجاح سيارة السباق موديل 1953 ، وتأتي إحداهما في تركيبة لن تتكرر أبدًا، بطلاء Verbier Silver ، وهو لون تقدمه الشركة لمرة واحدة ، مع تصميم داخلي من جلد Cranberry Red، مستوحى من الذكرى البلاتينية لجاجوار سي تايب.

تتميز سلسلة جاجوار C-type التي تسمى continuation بهسكل من الألومنيوم يأتي مع محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.4 لتر، استغرق تصنيع هذا المحرك تسعة أشهر في جاجوار، بما في ذلك وحدة Weber 40DCO3 التي تم تجديدها بدقة لتقدم في النهاية قوة إجمالية 220 حصانًا.

تتميز السيارات الرياضية الكلاسيكية القديمة بلمسات خاصة مثل الشارات الاحتفالية و ملصق رقم 70 الذي يدل على عمر الطراز و الشارات مطلية بالفضة والمصنوعة يدويًا من صائغي المجوهرات في Deakin & Francis ، بالإضافة إلى تطريز وتنجيد خاص للمقاعد،سيحصل كل مالك على مفتاح مخصص حسب الطلب ، بالإضافة إلى تصميم خاص حسب الطلب للوحة القيادة.

تم تصنيع الإصدارين المعنيين من نفس خزانات الوقود لجاجوار تايب C موديل 1953 من قبل المتخصصين في Deakin & Francis. وفي الوقت نفسه ، تتم معالجة وهذه المركبات من خلال قسم السيارات الكلاسيكية بجاجوار، استغرق إنتاج كل سيارة من سلسلة continuation التراثية حوالي 3 آلاف ساعة أي ما يعادل 4 أشهر من الجهد المتخصص المطلوب لكل وحدة.

ستأتي كل سيارات جاكوار من سلسلة C المستمرة بلون وتطعيم مثير للإعجاب ، وسعر لا يقل عن 1.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.69 مليون دولار أمريكي).

تم تصنيع سلسلة Continuation التراثية مع اهتمام استثنائي بكل التفاصيل الدقيقة سواء من ناحية المظهر أو فيما يخص وحدة النقل والمعدات الداخلية، الأمر الذي تطلب وقتا مكثفًا.

جميع طرازات Continuation معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وهي مؤهلة للمشاركة في أحداث FIA التاريخية ، بما في ذلك سباق Jaguar Classic Challenge للسيارات الكلاسيكية.