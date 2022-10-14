هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على إعجابهم.

ويُعرض حاليا لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، حيث تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، وحقق الفيلم نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "بحبك"، هو أولى التجارب الإخراجية لـ تامر حسني، وهو من تأليفه وبطولته أيضاً، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.