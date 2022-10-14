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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الألم لم يتغير.. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى وفاة والدها

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على احياء ذكرى وفاة والدها الفنان محمود ياسين.

 

كتبت رانيا محمود ياسين، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “الذكري الثانية لحبيبي ابي الغالي مر عامين وكأنوا امبارح او كأنه الان نفس الألم لم يتغير شئ يا ابي  .. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في في الفردوس  الاعلي يا حبيبي في صحبه الاخيار والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا".

كما أحيت الفنانة شهيرة الذكرى الثانية لوفاة زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بمحمود ياسين.

وعلقت شهيرة على الصورة: "اليوم يمر عامين على فقدى السند".

بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يحيى ذكرى وفاة والده الثانية

فقدت السند.. شهيرة تحيي الذكرى الثانية لوفاة محمود ياسين

الذكرى الثانية لوفاة محمود ياسين:


تحل اليوم ١٤ من شهر أكتوبر الذكرى الثانية للفنان الراحل محمود ياسين والذي فارق الحياة فى مثل هذا اليوم من عام ٢٠٢٠، بعد صراع طويل مع المرض.

نبذة عن حياة الفنان الراحل محمود ياسين

 

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، وكان والده موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملكا لشركة القناة.

وبعد انتهاء دراسته الثانوية رحل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

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