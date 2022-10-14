توم كروز عايز كده.. BMW للأخيار ومرسيدس للأشرار في أفلام المهمة المستحيلة

منذ أول فيلم من سلسلة أفلام الأكشن والتشويق Mission: Impossible ، المهمة المستحيلة حقق نجاحا وشعبية مبهرة جعلته بعد ذلك في مصاف أفلام الأكشن والإثارة الكلاسيكية.

منذ ظهور الفيلم الأول من "المهمة المستحيلة" بطولة توم كروز، في عام 1996، وحتى الجزء السادس حافظ على نفس الزخم والشعبية، ونفس الخلطة المثيرة من الجواسيس ، والحركة ، والحب ، والمغامرة ، والغموض ، والإثارة التي لا نهاية لها ، ومطاردات السيارات، لا يخلو فيلم من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة من مطاردات السيارات التي تبدو واقعية جدا حتى تجعل المشاهدين يتساءلون كيف قاموا بتصوير كل هذه المشاهد المبهرة، ولكن الجدير بالملاحظة أن في كل فيلم هناك الكثير من سيارات "BMW" البافارية.

في السطور التالية نرصد أهم محطات بي ام دبليو مع سلسلة المهمة المستحيلة وما لا تعرفه عن علاقة الشراكة بينهما التي كانت من بنات أفكار توم كروز شخصيا.

أولا: توم كروز هو صاحب فكرة اعتماد شركة بي ام دبليو لتكون الشريك الرسمي لسلسلة أفلام المهمة المستحيلة خاصة وأنها المرة الأولى لكروز في الإنتاج من خلال شركته الخاصة وكانت فكرته هي صناعة سلسلة أفلام حركة تحقق نجاحًا هائلاً مثل الأفلام الضخمة.

ثانيا: نرى أن في فيلم في Rogue Nation ، يميل الأشخاص الطيبون جميعًا إلى قيادة سيارات BMW خاصة وأنها الشريك والراعي الرسمي للفيلم، بينما يقود الأشرار سيارات أودي ومرسيدس، وهي فكرة تسويق خبيثة تدخل في العقل الباطن.

ثالثا: مشهد المطاردة من Fallout ، على وجه التحديد ، تلك التي تعرض سلسلة BMW E28 5 الصغيرة موديل 1985، كان من أقوى مشاهد الفيلم، هذه السيارة الصغيرة الرائعة ليست فقط واحدة من أفضل سيارات BMW التي يمكنك شراؤها ،ولكنها أيضا قدمت مشهدا من أفضل مشاهد السلسلة كلها ولاقت إشادات نقدية، وفقًا لموقع motoringresearch.com ، قالت BMW بأن المطاردة هذه ستضع معيارًا جديدًا لأفلام الحركة.

رابعا: تعتبر الأفلام وسيلة رائعة للإعلان عن أي سيارة جديدة وتستخدم الشركات هذه الحيلة للكشف عن طرازاتها الجديدة أو مفاهيمها المستقبلية وهو ما فعلته بي ام دبليو، أطلقت BMW ، من خلال شراكتها مع أفلام Mission: Impossible ، عددًا من الموديلات الجديدة، إنها طريقة رائعة لإثارة مزيد من الجدل حول السيارة ولفت انتباه الجميع، ليس فقط للسيارة الجديدة ولكن أيضًا للعلامة التجارية للسيارة ككل. أطلقت BMW لأول مرة سيارة i8 supercar في فيلم Ghost Protocol وأحدث سيارة من الفئة السابعة 7 في فيلم Rogue Nation.

خامسا: تمكن بي ام دبليو من الاستفادة من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة بطريقة رائعة، لقد أثبتت الشراكة نجاحًا كبيرًا لشركة السيارات البافارية، خاصة مع إصدار فيلم Ghost Protocol. نظرًا لنجاح هذا الفيلم ، وصلت مبيعات BMW إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وحققت أرقاما قياسية وأصبحت شركة السيارات الفاخرة الأكثر مبيعًا في أوروبا وأمريكا وأخذت الرقم 1 في عام 2011 ، متفوقة على أقرب منافسيها أودي و مرسيدس بنز.