بدون نقطة مياه.. جفاف غير متوقع سيضرب بريطانيا ربيع 2023

سيصل الجفاف الذي ضرب أوروبا العام الجاري، إلى بريطانيا العام المقبل، حيث أعلن وزراء بالمملكة المتحدة أنه قد تشهد إنجلترا جفافا بعد ربيع عام 2023.

ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية، يأتي التنبؤ بالجفاف بعد أن تسبب انخفاض هطول الأمطار القياسي في نقص المياه في البلاد.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الأخبار أزمة بشكل خاص للمزارعين ، الذين كانوا يأملون في الخريف والشتاء إعادة ملء الخزانات حتى يتمكنوا من زراعة المحاصيل وحصادها في العام المقبل.

على الرغم من أن مستويات هطول الأمطار كانت متوسطة في معظم أنحاء البلاد في سبتمبر، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لترطيب التربة وإعادة ملء الخزانات بعد صيف جاف .

ومن المعروف أنه هناك حاجة إلى هطول أمطار ثابتة فوق المتوسط ​​طوال الخريف والشتاء لإخراج إنجلترا من الجفاف ، وهذا غير مرجح حاليًا.

جفاف في بريطانيا

وعلى حد وصف الخبراء، قد تتبع شركات المياه اجراءات لتوفير المياه ، تحظر جميع الاستخدامات غير الحرجة. وهذا يعني أنه سيتم حظر إعادة ملء البرك وأحواض السباحة ، ولن يتم تنظيف المباني غير السكنية.

وتعمل المجموعة الوطنية لمكافحة الجفاف (NDG)، المكونة من الوكالات الحكومية وكذلك شركات المياه والمنظمات غير الحكومية ، على طرق لضمان المرونة على المدى الطويل، وذلك لأن مثل هذه الفترات من الطقس الجاف الشديد تزداد احتمالية بسبب حالة الطوارئ المناخية.

وتتعرض الهياكل العظمية للأشجار القديمة بسبب مستويات المياه المنخفضة للغاية في بحيرة كوليفورد بالقرب من بودمين.

ويخضع الملايين في جميع أنحاء البلاد لحظر خراطيم المياه منذ شهور بعد صيف حار وجاف قياسي ، حيث سجلت بعض أجزاء البلاد أدنى مستويات هطول الأمطار منذ بدء التسجيل.