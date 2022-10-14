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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يحذّر من محمد صلاح .. ويؤكد : هالاند جاهز أمام ليفربول

جوارديولا
جوارديولا

أكد الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي علي خطورة محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول قبل المواجهة المرتقبة بينهما في قمة الدوري الإنجليزي يوم الاحد المقبل.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة : ليفربول يمتلك لاعبين مميزين وظهر ذلك امام رينجز وسجل محمد صلاح ثلاثة اهداف ونحن نعلم مدى خطورته وسجل في مرمانا كثيرا .

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وأكمل : نوعية محمد صلاح يحبون تسجيل الأهداف طوال مسيرتهم وفي بعض الأحيان لا يكونوا في افضل حالاتهم ولكن الجودة تحكم ويتمكنون من تسجيل الأهداف في أي وقت.

وأكمل : ليفربول اكبر منافس لـ مانشستر سيتي ونحن نعلم قوتهم ولكن اذا افترضا نهاية الدوري بعد 10 مباريات فإنهم لن يلحقوا بنا ولكن من الممكن ان يحدث كل شيء في الوقت الحالي والحديث باكرا عن ذلك خطأ .

وأردف : الانفيلد ملعب خاص واستثنائي وليس سهلا تحقيق الفوز هناك لقد واجهنا ليفربول عدة مرات هناك وانا اعلم طبيعة الحاله هناك ولكن انا اتمني الأفضل لفريق وهو الاستمرار بنفس المستوي .

مشاركة هالاند

وعن مشاركه هالاند قال : هالاند اصبح جاهز تماما للمشاركة امام ليفربول وبالتالي سيشارك لقد تأثر من المشاركة في جميع مباريات الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند لذلك كان يجب علينا اراحته.

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح هالاند

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