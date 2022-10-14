عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للأهلي.. راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي غدًا

الاسماعيلي
الاسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا السبت.

يأتي ذلك من أجل منح لاعبيه فرصة لإلتقاط الأنفاس قبل مواصلة التدريبات الجماعية استعدادًا لملاقاة الأهلي فى افتتاحية مسابقة الدوري العام.

وكان الدراويش قد خاض فترة إعداد قوية على ثلاث مراحل خاض من خلالهم 4 مباريات ودية، استطاع أن يفوز فى 3 لقاءات على العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش بينما خسر الأخيرة من البنك الأهلي.

ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو، خلال تلك الفترة الوصول إلى نسبة كبيرة من تشكيلته الأساسية بالإضافة إلى الإطمئنان على عدد كبير من اللاعبين الذين سيكونوا أوراق رابحة للدراويش.

الاسماعيلي البنك الاهلي الدوري العام جاريدو الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

الأهلي بريء .. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا وغرامة الزمالك

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر: تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة التقلبات الجوية

مظلوم| كهربا يخرج عن صمته.. وأزمة في الأهلي تهدد مستقبله

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو لحظة بلحظة في دوري أبطال إفريقيا

ملابس نسائية وألعاب.. وكر بحدائق الأهرام لتصوير الأفلام الإباحية وبيعها| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية: 8 عيادات للمرأة والطفل بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

حصول أرملة على معاش زوجها رغم عقد قرانها .. اِعرف العقوبة القانونية

فضل الصلاة على النبي .. 13 صيغة لقضاء الحاجة وفك الكرب لا تغفلها

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية للسلة بعد الفوز على الكاظمة الكويتي

توقف قلبها 22 دقيقة.. قصة عودة بطلة منتخب مصر من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلة سريعة ومغذية

صبحية موتي تيجو قبري.. رسالة مؤثرة من رويدا لزوجها قبل وفاتها بالسرطان

بعد ظهور حالات في لبنان وسوريا.. كيفية الوقاية من مرض الكوليرا

شاهد.. إيناس عز الدين تظهر رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة | أجواء رعدية .. فيديو

تكلفة العمرة 4400 جنيه .. اعرف الحقيقة كاملة

أسرع هاتريك.. 6 أرقام قياسية سجلها صلاح في مباراة واحدة/تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ