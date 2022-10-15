زيادة أسعار أرخص سيارة من بيجو موديل 2022 .. صور

شهدت السيارة بيجو 301 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه، وتتصدر السيارة 301 قائمة أرخص السيارات المقدمة من بيجو، بسعر يبدأ من 335.990 جينه.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2022 في مصر.

بيجو 301 موديل 2022

ترتكز السيارة بيجو 301 موديل 2022 على جنوط رياضية 16 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، ومكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي لجميع الابواب، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

بيجو 301 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2022 منظومة السوائد الهوائية للحماية، مع تجهيزات اخرى ومنها مصابيح LED، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة بقياس 7 بوصة، مع مثبت للسرعات، وبلوتوث، ومدخل USB، بينما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2652 مم.

بيجو 301 موديل 2022

وزودت السيارة بيجو 301 موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات بقوة 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة دفع امامي بقدرات اوتوماتيكية من 6 سرعات، وبهذه الامكانيات تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال 12.1 ثانية.

بيجو 301 موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة:

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2022 بقيمة بلغت 335.990 ألف جنيه بدلاً من 325.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2022 بقيمة قدرها 365.990 ألف جنيه بدلاً من 355.990 ألف جنيه.