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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد

محافظة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات حالة الطقس

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة تقلب من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً. 

أكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية. 

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ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.  

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وتهيب محافظة الإسكندرية  ب‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.


أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

الاسكندرية مياة الشرب الأرصاد الجوية الضغط العالي محافظة الاسكندرية الصرف الصحى هيئة الأرصاد الجوية شكاوى المواطنين الحماية المدنية

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