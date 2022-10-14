منتخب اليد يهزم البحرين وديا استعدادا لبطولة العالم

حقق المنتخب الأوطني الأول للرجال لكرة اليد بقيادة المدير الفنى الإسباني روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز أجيلار المدرب المساعد الفوز وديا على منتخب البحرين بنتيجة 26 - 25 و ذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الفريقين على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم.



وسوف يلتقى غدا السبت المنتخبين المصري و البحريني في ثاني اللقاءات الودية بين الفريقين والتي تأتي في إطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة في نسختها ال28 والتي تقام بتنظيم مشترك بين بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر كلا من محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - احمد هشام دودو - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - احمد خيرى - محسن رمضان - مهاب سعيد - اكرم يسرى - عمر خالد كاستيلو - ابراهيم المصري - احمد عادل - خالد وليد - شادى خليل.

وضمت قائمة أسماء منتخب البحرين بقيادة المدير الفني الأيسلندي آرون كريستيانسون ومساعده المدرب البحريني عصام عبدالله كل من اللاعبين حسين الصياد، محمد عبد الحسين، علي ميرزا، أحمد المقابي، حسن السماهيجي، محمد ميرزا، علي عيد، كميل محفوظ، قاسم قمبر، جاسم السلاطنة، سعود الجنيد، محمد حبيب ناصر، عبد الله علي، حسن ميرزا، بلال بشام، محمود حسين، أحمد جلال، حسن مدن، سيد علي باسم، عبد الله الزيمور، محمد حميد، هشام أحمد، منتظر إبراهيم.

ويلعب منتخبنا مصر ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة السابعة والتي تضم كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب منتخب البحرين ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثامنة والتي تضم الدنمارك وبلجيكا وتونس.