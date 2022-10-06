أزمة حرمان محترفات اليد من تمثيل منتخب مصر والتدخل البرلماني.. القصة الكاملة

شهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية أزمة قوية بين لاعبات كرة اليد محترفات و تحاد كرة اليد علي خلفية استبعادهن من المشاركة مع المنتخب الأول لكرة اليد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد في أغسطس الماضي تكوين فريق كرة يد نسائي للمرة الأولي منذ غياب دام لأكثر من 10 سنوات.

جاء قرار تكوين منتخب نسائي بعد أداء الفتيات مواليد 2004 في بطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا.

وتفجرت أزمة استبعاد اللاعبات المحترفات من المشاركة مع منتخب مصر دون إبداء أسباب وكان أبرزهن رحاب جمعه ومروة عيد عبدالملك.

وكتبت رحاب جمعه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اتحاد كرة اليد يقضي على حلمي ويحرمني من نيل شرف تمثيل منتخب مصر".

وأضافت: "اتحاد كرة اليد قرر وبدون مقدمات استبعاد المحترفات من المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد للسيدات ( الفريق الأول) التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل".

وأوضحت: "10 سنين من الكفاح والصبر والمعافرة في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر، بناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبمجرد ما يتم الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات طب ليه ؟ ولصالح مين ؟".

وأكملت: " 10 سنين اكتسبت خبرات متراكمة في كل الملاعب الأوروبية وأحرزت مئات الأهداف وعملت مواسم استثنائية في ملاعب فرنسا والدنمارك والجزائر وكان قبل احترافي في النادي الأهلي، وبعد كده الاتحاد بيقولك متشكرين مش عايزين محترفات في المنتخب الأول."

وأردفت: "منذ الإعلان عن تشكيل منتخب للسيدات انتظرت أسابيع حتى يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد كرة اليد وبعت للمدير الفني الكابتن رامي عبد اللطيف – مدربي السابق في الأهلي وعارف مستوايا – ألف مبروك وتمنيت له التوفيق وشاف رسالتي وتجاهل الرد، قولت استني يا رحاب أسبوعين كمان يمكن مشغول وبعدها أرسلت له رسالة بسأل عن موقف المحترفات لأن الدوري في فرنسا سيتوقف خلال بطولة الأمم الافريقية وكذلك الأمم الأوروبية، وبالتالي معنديش أي التزام مع فرقتي ومستعدة لنيل شرف تمثيل منتخب مصر."

وتابعت: "أرسلت رسالة للكابتن أيمن صلاح مدير المنتخبات واتصلت به عدة مرات ورغم ذلك يتجاهل كافة الاتصالات والرسائل التي أرسلها له، اتصلت بالدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد وهاتفه مغلق أو لا يرد."

واسترسلت: "مفيش مسؤول في اتحاد كرة اليد قالي ابعتي يا رحاب أي مباراة نشوف مستواكي ؟ مفيش مسؤول في اتحاد كرة اليد أو مدرب سألوني بتلعبي في كام مركز دلوقتي داخل الملعب ؟ تفاصيل كتير ساكتة وشايلة في قلبي ومش عايزة أتكلم."

وأوضحت: "10 سنين عانيت فيهم من الغربة والانكسار والصبر والمعافرة ومفيش مرة مسؤول في اتحاد كرة اليد اتصل بيا وسألني عاملة أيه يا رحاب ، مفيش مسؤول في اتحاد كرة اليد تابع معايا أي حاجة ولا سألني عندكم مشاكل أو محتاجة أو دعم من الاتحاد ورغم كده صبرت وناشدت عشرات المرات بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبعد تشكيله قالوا "مش عايزين محترفات".

وزادت: "بقالي أيام بعيط وببكي لوحدي عارفين ليه ؟ لأنه معايا محترفات من المغرب والكونغو والسنغال وتم استدعائهن من اتحادات بلادهن ،عارفين القهر والحزن والوجع اللي جوايا ،سنين من الصبر والمعافرة والوجع والألم والانكسار والنجاح عشان اكتسب خبرات وأكون لاعبة متميزة قادرة على نيل شرف تمثيل منتخب مصر، رحلتي كانت صعبة والله وتعبت جدا جدا لحد ما وصلت للاحتراف في أوروبا."

واستطردت: "أنتم بتكسروا حلمي وحلم كل بنت بدأت حياتها من الصفر عشان تشرف بلدها وتلعب باسم منتخب مصر ،بنت مصرية صعيدية بدأت حياتها من مراكز الشباب حتى وصلت العالمية يتم استبعادها من اتحاد كرة اليد لأسباب مجهولة."

واختتمت قائلة: "بلدنا حلوة والله يا جماعة بس المشكلة فينا احنا والله، مهما تعملوا عمري ما هكره بلدي، أنا بعشق تراب بلدي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص أو مسؤول أو مدرب كسر حلمي، ربنا أكبر من الكل ويبقى الجمهور المصري العظيم هو السند وهو الداعم الأول، حرموني من نيل شرف ارتداء تي شيرت منتخب مصر، حرموني من محاولة اسعاد المصريين اللي بيستنوا أي لحظة يفرحوا فيها بأولادهم وبناتهم."



وقالت رحاب جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية القاهرة والناس،: أنا فخورة كوني مصرية، ومنذ شهر تقريبًا كتبت بوست للمدير الفني كابتن رامي عبد اللطيف للاستفسار عن مشاركتي في تمثيل منتخب مصر لسيدات لـ كرة اليد بطولة إفريقيا المقبلة.

المدير الفني عملي بلوك



وتابعت رحاب جمعة، لاعبة منتخب اليد المحترفة بنادي باليتي بيسانكون الفرنسي، أن : "المدير الفني عملي بلوك عندما طلبت منه فهم موقفي رغم أنه كان بيمرني في الأهلي وعارف قدراتي ومهاراتي"، مؤكدة عدم تواصل أحد معاها من الاتحاد منذ 10 سنوات رغم احترافي، كما أكدت أن القرار مبني عن انطباعات شخصية وليس القدرات والإمكانيات.

تصريحات مروة عيد

علقت مروة عيد لاعبة س الفرنسي لكرة اليد، عن قرار استبعادها من قائمة منتخب مصر استعدادًا لخوض منافسات أمم أفريقيا المؤهلة إلى منافسات كأس العالم.

وأضافت مروة عيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن استبعادي يحترم، ولكن من قلل من شأني كلاعبة، فأوكد له أنا أسمي مروة عيد لاعبة محترفة في أقوي الدوريات الأوروبية، وهو الدوري الفرنسي، وأملك العديد من الألقاب والجوائز على مدار تاريخي.

وأشارت مروة عيد، إلى أنها أول لاعبة مصرية احترفت خارج مصر، ومؤكدة أنها لعبت ثلاث بطولات إفريقيا مع المنتخب.



وعن تصريحات مدير المنتخب أيمن صلاح، المحترفات دون المستوي، قالت مروة عيد «أنا أسفة انت بتتكلم عن مروة عيد، لو انت مش عارفني أنا مين أنا أحسن لاعبة في الدوري الفرنسي وهدافة الدوري وأنا مش طرف في المشكلة هو عنده مشكلة مع رحاب جمعة رغم اختلافي معها، ولكن من حقها تكون موجودة في المنتخب وأن النادي التي تلعب به رحاب جمعة، أقوي من الأندية التي تلعب في الدوري المصري لكرة اليد، ومن حقها الانضمام للمنتخب وأتمنى أن يكون خانه التعبير».

ووجهت مروة عيد رسالة لأيمن صلاح مدير المنتخب، قائلاً «لو عندك مشكلة مع رحاب جمعة ملكش دعوة بمروة عيد فلو مش عارف أنا مين أنا اسمي الحقيقي إحسان عيد عبد الملك اسأل زملائك أو ادخل على جوجل واكتب اسمي هتلاقي جميع بياناتي وإنجازاتي في الدوري الفرنسي.

رد الاتحاد المصري لكرة اليد

نشر الاتحاد المصري لكرة اليد، بيانًا أوضح من خلاله استراتيجيته لاختيار عناصر المنتخب الوطني الأول للسيدات، خلال الفترة المقبلة؛ استعدادًا لخوض منافسات أمم أفريقيا المؤهلة إلى منافسات كأس العالم.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة اليد كالتالي: يخوض الاتحاد المصري لكرة اليد تجربة إعداد بنية أساسية سليمة للسيدات، حتى يصل إلى تكوين منتخب أول يحقق طموح ويجاري سمعة كرة اليد المصرية، وما تحققه من إنجازات على المستوى الدولي والأفريقي والعربي.

وأضاف الاتحاد المصري لكرة اليد في بيانه: وهذا يحتاج مجهودا كبيرا وبذل العرق للوصول إلى الهدف المنشود، مع العلم أن المنتخبات المصرية ليست حكرا على لاعب أو لاعبة، والاتحاد يتعهد بتكوين منتخب سيدات لائق للوصول للمستوى المطلوب، والمنتخبات القومية تسعى دائما لضم المحترفات صغار السن اللاتي يلعبن بدوريات الدرجة الأولى بأوروبا، وتزيد من مستوى المنتخب الفني لظهورنا بالمظهر اللائق لسمعة كرة اليد المصرية.

وأوضح بيان اتحاد اليد: مع العلم أن استراتيجية الاتحاد في تكوين منتخب سيدات، تعتمد على لاعبات صغيرات السن أغلبهن من مواليد 2002 ومواليد 2004؛ ليصبح منتخبا متجانسا من الناشئات والشابات وإعدادهن وعمل الاحتكاك المناسب لاكتساب الخبرات لهذا المنتخب.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا للسيدات لكرة اليد بمشاركة 14 فريقيًا، والتي ستقام في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل بالسنغال، عن تواجد منتخب مصر بالمجموعة الثانية، ويتأهل من خلالها أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم.

وجاء منتخب مصر لكرة اليد سيدات ضمن المجموعة الثانية، التي ضمت كلا من منتخبات تونس والمغرب والكونغو وغينيا.



تحرك برلماني



تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بسؤال إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استبعاد المصريات المحترفات من المشاركة في تمثيل مصر فى بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات المقبلة بالسنغال.

وقال عضو مجلس النواب: “ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن استبعاد المحترفات المصريات من المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات (الفريق الأول)، التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل من جانب اتحاد كرة اليد، دون أبداء أي أسباب ودون فهم أسباب الاستبعاد”.

وأضاف مهني: "فتيات مصر من الرياضيات هن جوهرة الدولة المصرية وهن خير من يمثلن مصر، كيف لاتحاد الكرة أن يتخذ مثل هذا القرار دون أبداء أي أسباب ودون أن يكون هناك توضيح للأمر.

وتساءل: "كيف بعدما تم الإعلان عن تشكيل منتخب السيدات لكرة اليد يتم استبعاد المحترفات من التشكيل؟ لمصلحة من اتخاذ مثل هذا القرار؟. مثل هذا القرار يصيب اللاعبات ويصيب مستقبل الرياضة النسائية فى مقتل، وهو عكس توجيهات الرئيس السيسي بشأن المرأة المصرية ومجهوداته لإشراك المرأة فى الحياة كشريك للرجل، ثم يأتى اتحاد الكرة ليتخذ قرارا باستبعاد المحترفات".

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، وزير الشباب والرياضة، بالرد كتابة على السؤال، بشأن أسباب استبعاد المحترفات المصريات من المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات (الفريق الأول)، التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل.