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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

لوتس ايفيجا تتألق بإصدار خاص لمرور نصف قرن على لقب فورمولا 1|صور

صدى البلد

كشفت لوتس النقاب عن إصدار خاص من سيارة Evija الرئيسية، احتفالاً بمرور نصف قرن “50 عاما” على انتصار سائق سيارة السباق البرازيلي الأسطوري "إيمرسون فيتيبالدي" في عام 1972 ، وسيتم انتاج 8 نسخ من الإصدار الخاص بعدد محدود يتألف من ثماني وحدات، ضمن 130 نسخة فقط سيتم انتاجها بشكل عام من السيارة.

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لوتس ايفيجا

بصريا، ارتدت Evija هيكل أسود مع خطوط ذهبية مرسومة يدويا، كما يظهر المظهر الثنائي اللون على العجلات المعدنية، وملاقط المكابح ، وشارة اللوتس المصنوعة من الكربون في المقدمة، وسلسلة من الشارات على الجناح الخلفي النشط تخلد ذكرى انتصارات الفورمولا 1 في موسم 1972 ، مع اسم إيمرسون فيتيبالدي والملصق رقم 8 على الملف الشخصي.

لوتس ايفيجا

يستمر نظام الألوان داخل المقصورة بلمسات ذهبية على الدواسات، ومحيط فتحات التهوية، وزر التشغيل والإيقاف، وعجلة القيادة، وظهر المقاعد، كما تتوفر بنقوش ذهبية متناقضة مع الجلد الأسود وألياف الكربون المكشوفة، وتشمل اللمسات الخاصة توقيع فيتيبالدي المخيط يدويًا على لوحة القيادة.

لوتس ايفيجا

من الناحية الميكانيكية، لا توجد تغييرات، مع احتفاظ Evija بمجموعة نقل الحركة رباعية المحركات تضخ قوة تصل الى 1,973 حصانا (1,471 كيلو واط / 2000 حصان) و 1,254 رطل-قدم (1700 نيوتن متر) من عزم الدوران مما يوفر أداءً مذهلاً. 

 

لوتس ايفيجا

يمكن للسيارة الرياضية الخارقة أن تتسارع من 0 حتى 186 ميل في الساعة (0 حتى 300 كم / ساعة) في تسع ثوانٍ فقط ، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى إلكترونية تبلغ 217 ميلاً في الساعة (350 كم / ساعة).

Evija لوتس يمرسون فيتيبالدي لوتس ايفيجا إيمرسون فيتيبالدي فورمولا 1

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