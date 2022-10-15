كارول سماحة: نفخت الشفايف.. الفن مش حرام.. وهذه أفضل فنانة تجسد صباح

حلت الفنانة كارول سماحة في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى .

كارول سماحة : "نفخت شفايفي مرة واحدة وندمت عليها ومش بحب ألعب في وشي"

كشفت النجمة كارول سماحة، عن اجراءها عملية تجميل واحدة في شفايفها وندمت على هذه الخطوة، قائلة: "أنا نفخت شفايفي مرة واحدة وده الشيء الوحيد اللى غلط فيه وأنا مش بلعب في وجهي ومعنديش عقدة من الشكل والسن".

وأشارت كارول سماحة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها تتابع مع طبيب لبناني يقيم في دبي منذ 12 عاما وأخبرها أنها ستظل محافظة على رونقها وشبابها إذا حافظت على الخطوات التي يحددها لها، متابعة: "محبتش شكلي في نفخ الشفايف، وبحب شفافي صغيرة".

ونفت كارول سماحة، صحة الشائعات التي تتناول باستمرار انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، قائلة: "من أول يوم جواز بيطلع علينا شائعات أننا ننفصل وممكن يكون حسد، وفي ناس بتفتكر أنه زواج مصلحة ولكن احنا بقالنا 9 سنين وعلاقتنا خالية من المصلحة".

كارول سماحة :رولا سعد لم ترشح لدوري في "الشحرورة" ومي عز الدين أفضل مصرية تجسد الدور

أكدت النجمة كارول سماحة، عدم ترشيح المطربة رولا سعد لأداء شخصية صباح في مسلسل الشحرورة قبلها، قائلة: "منتج المسلسل نفى هذا الكلام وقال المسلسل اتكتب لكارول سماحة ولو هيتعمل منه نسخة تانية بممثلة مصرية ممكن مي عز الدين تليق عليها الشخصية وهي ممثلة جيدة جدا".

وأضافت كارول سماحة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن مسلسل الشحرور ما زال مطلوب بعد 11 عام من عرضه، متابعة: "طالما المسلسل لسه مطلوب وبيتعرض وبيلف على التلفزيونات في مصر والوطن العربي يبقى المسلسل ناجح، والمسلسل عايش مع الناس".

وتابعت: "الشحرورة صباح أسطورة فنية ومش بسهولة قصتها تموت والمسلسل مدته اكثر من 11 عام، وأداء شخصيتها كان صعب ومثلت أكثر من مرحلة من عمرها، ومي عز الدين ممكن تليق عليها الشخصية وهي ممثلة جيدة جدا".

كارول سماحة : الرئيس السيسي عمل نقلة نوعية في مصر والأوروبيين مبهورين بما تحقق

أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة، أن التطور الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة رائع وهذا رأي الناس داخل مصر وخارجها، موضحة أن العالم كله يشهد ما يتم إنجازه في مصر ويقف أمامه في حالة انبهار خاصة وأن مصر تحقق قفزة نوعية على جميع الأصعدة.

ووجهت الفنانة كارول سماحة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يحققه من إنجازات في مصر، قائلة: "الأوربيين مبهورين مما يحدث في مصر وفي تطور في الخدمات والسياحة وبرافو للرئيس السيسي على كل المجهود وكل اللي بيعمله ومصر تحولت من وضع خطير لوضع آخر الان".

وتابعت: "يا مصريين كنتم فى مكان خطير وصعب ومصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي عندها جيش وقادرة تقف على رجلها ولو صابها شيء نضيع كلنا".

سماحة : الفن مش حرام وماشية فى خط مستقيم ومسيرتي كتاب أبيض

أكدت النجمة كارول سماحة، عدم موافقتها على الآراء التي تحرم الفن، قائلة: "الانسان هو الذي يقرر يبقى في الحرام ولا لا، والحرام ممكن يتعمل في أي شيء أو مهنة أو وظيفة أخرى، وممكن تكون فاسد خائن والحرام لا يتعلق بمهنة".

وأضافت الفنانة كارول سماحة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لم تعتقد يوما أن الفن حرام وترى أن الفن الحقيقي هو أفضل شيء في حياتها، متابعة: "عمري ما اعتقدت أن مهنتي حرام وأنا ماشية فى خط مستقيم ومسيرتي كتاب أبيض".

واستكملت: "ما زالت اتعب لتحقيق النجاح في عملي الفني وما ساومت في مسيرتي الفنية وبالنسبة لي أجمل شيء في الحياة الفن الحقيقي، واللي يقول غير كده دي حرياته ورأيه وممكن يكون مر بتجارب بشعة، ولو في حرام في الفن يمشي في طرق مستقيم وفي حرام في الفن وفي فن مفهوش حرام".