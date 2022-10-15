عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: ارتفاع أسعار المواد الخام أزمة عالمية.. والدولة تدعم ملف تصدير العقار

المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب

ناقش المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، العديد من الموضوعات خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة "، الذي يبث على قناة النهار .
قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن العمال داخل العاصمة الإدارية الجديدة مدربين على أعلي مستوى وكفاءة.


وأضاف خطاب، أن هناك العديد من العمال الذين عملوا في الخارج رجعوا لمصر ،للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، موضحاً أن العاملين يحصلون على راتب جيد ".

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت على محاربة البطالة، وفتح العديد من  فرص العمل للشباب والعمال والمهندسين والعمال الذين رجعوا لأرض الوطن للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ".

القطاع الخاص شريك

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن القطاع الخاص المصري شريك مع الشركة الصينية في تدشين منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.


وأضاف خطاب، أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة مؤشر مبشر، للاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات الكبرى و الضخمة خلال الفترة المقبلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن العمران قاطرة تنمية توفر فرص العمل والصناعة وتحارب البطالة .

وأكد عمرو خطاب ، أن هناك خطة متكاملة من جانب الدولة، موجودة لتنفيذ فرص استثمارية داخل كل المدن الجديدة، التى توفر فرص عمل للشباب والصناعة ، مشددا على أن هذه الخطط لم تكن موجود في السابق .

الدولة والحكومة تدعمان ملف تصدير العقار

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن من قام بتصميم وتنفيذ والإشراف على مشروع البرج الايقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأقصى سرعة وأعلى جودة وأسرع وقت هو مهندس مصري.

 وأضاف خطاب خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهندس المصري هو من قام بوضع شكل وتنفيذ أطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأكد خطاب أن البرج الأيقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة فى تاريخ العمران داخل مصر. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري جاذب جدا للاستثمار، وأصبح من أهم فرص الاستثمار في مصر.

 وأشار إلى أن الدولة والحكومة تدعمان ملف تصدير العقار عن طريق المشاركة في المنتديات والمعارض العقارية، موضحاً أن ذلك يشجع على تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مصر .

توفير البديل

علق المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب خلال هذا العام.


وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة "، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الجمعة ، أن ارتفاع أسعار المواد الخام أزمة عالمية وليست على الصعيد المحلي فقط ، مضيفا أن الدولة تبحث وتدرس ضرورة توفير خامات بديلة بنفس الجودة.

الخامات المصرية المستخدمة في البناء والتشطيب تقدر بـ ٦٠٪

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن حجم الخامات المصرية المستخدمة في البناء والتشطيب تقدر بـ ٦٠٪ ، أما الخامات المستوردة من الخارج تقدر بنسبة٤٠٪.

قناة النهار القطاع الخاص العاصمة الادارية وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

الأهلي أحدهم.. 3 فرق تحدد تصنيف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد

صور مروعة.. الحيونات تأكل أجساد الجنود القتلي في الحرب الروسية الأوكرانية

الدولار يخالف التوقعات ويشهد ارتفاعا كبيرًا عالميا

طريقة عمل صوص الفراولة بدون جيلاتين

فوائد سورة الرحمن .. ما لا تعرفه من أسرار عروس القرآن

لوتس ايفيجا تتألق بإصدار خاص لمرور نصف قرن على لقب فورمولا 1|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

فيديو

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ