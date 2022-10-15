الإسكان: ارتفاع أسعار المواد الخام أزمة عالمية.. والدولة تدعم ملف تصدير العقار

ناقش المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، العديد من الموضوعات خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة "، الذي يبث على قناة النهار .

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن العمال داخل العاصمة الإدارية الجديدة مدربين على أعلي مستوى وكفاءة.



وأضاف خطاب، أن هناك العديد من العمال الذين عملوا في الخارج رجعوا لمصر ،للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، موضحاً أن العاملين يحصلون على راتب جيد ".

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت على محاربة البطالة، وفتح العديد من فرص العمل للشباب والعمال والمهندسين والعمال الذين رجعوا لأرض الوطن للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ".

القطاع الخاص شريك

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن القطاع الخاص المصري شريك مع الشركة الصينية في تدشين منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.



وأضاف خطاب، أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة مؤشر مبشر، للاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات الكبرى و الضخمة خلال الفترة المقبلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن العمران قاطرة تنمية توفر فرص العمل والصناعة وتحارب البطالة .

وأكد عمرو خطاب ، أن هناك خطة متكاملة من جانب الدولة، موجودة لتنفيذ فرص استثمارية داخل كل المدن الجديدة، التى توفر فرص عمل للشباب والصناعة ، مشددا على أن هذه الخطط لم تكن موجود في السابق .

الدولة والحكومة تدعمان ملف تصدير العقار

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن من قام بتصميم وتنفيذ والإشراف على مشروع البرج الايقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأقصى سرعة وأعلى جودة وأسرع وقت هو مهندس مصري.

وأضاف خطاب خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهندس المصري هو من قام بوضع شكل وتنفيذ أطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأكد خطاب أن البرج الأيقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة فى تاريخ العمران داخل مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري جاذب جدا للاستثمار، وأصبح من أهم فرص الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن الدولة والحكومة تدعمان ملف تصدير العقار عن طريق المشاركة في المنتديات والمعارض العقارية، موضحاً أن ذلك يشجع على تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مصر .

توفير البديل

علق المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب خلال هذا العام.



وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة "، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الجمعة ، أن ارتفاع أسعار المواد الخام أزمة عالمية وليست على الصعيد المحلي فقط ، مضيفا أن الدولة تبحث وتدرس ضرورة توفير خامات بديلة بنفس الجودة.

الخامات المصرية المستخدمة في البناء والتشطيب تقدر بـ ٦٠٪

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن حجم الخامات المصرية المستخدمة في البناء والتشطيب تقدر بـ ٦٠٪ ، أما الخامات المستوردة من الخارج تقدر بنسبة٤٠٪.