عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم الفني استثمار للمستقبل.. فيديو للوزراء يستعرض آراء الطلبة في مدارس التكنولوجيا

طلاب مدارس
طلاب مدارس

حرصت الدولة المصرية على بناء استراتيجية متكاملة للاستثمار في العنصر البشري تعليمياً من أجل خلق جيل من الكوادر التي تمتلك مستوى متطورا من القدرات الفنية والرقمية، وذلك لتقليل الفجوة بين مهاراتهم العلمية ومتطلبات سوق العمل داخلياً، وبما يتناسب مع احتياجات الأسواق الدولية أيضاً، فضلاً عن تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني على مدار عقود من الزمن، حيث سعت الدولة لخلق بيئة تعليمية محفزة من خلال التعاون مع القطاع الخاص للتوسع في إنشاء الكليات والمدارس التكنولوجية، وإطلاق المبادرات والمنح وبرامج التدريب، وذلك لتعزيز القدرات التنافسية لدى الخريجين وتنمية مهاراتهم الفنية وتوفير بيئة علمية وعملية نموذجية للطلاب، ولتمثل تلك الجهود ركيزة رئيسية من ركائز التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة. 

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو تحت عنوان "التعليم الفني.. استثمار للمستقبل وآفاق جديدة للتنمية". 

وأشار الفيديو إلى أن مصر تقدمت 45 مركزاً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني عام 2021، حيث احتلت المركز 68 مقارنة بالمركز 113 عام 2017. 

هذا وقد أوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة، أن أول نموذج لمدارس التكنولوجية التطبيقية بدأ في 2018 من خلال 3 مدارس، وذلك في إطار حرص الدولة على تأهيل الطاقات البشرية ممثلة في الطلاب لسوق العمل، مشيراً إلى أن هذه المدارس تمثل محاكاة لما يتم في ألمانيا من نظام التعليم والتدريب المزدوج. 

كما أكد أن الدراسة بهذه المدارس مجانية بالكامل ويطبق عليها ما هو مطبق على باقي مدارس التعليم الفني الأخرى، لافتا إلى أن الطالب يحصل على امتيازات أخرى مثل شهادة الاعتماد الدولي من أحد الجهات المعتمدة دولياً في مجال دراسته. 

https://fb.watch/gafxAd3lFI/

من جانبها، قالت المدير الأكاديمي لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية زمزم محمد، إن الالتحاق بالدراسة في المدرسة يتم إلكترونياً، من خلال اختبارات مواد ثقافية واختبارات ذكاء، وأيضاً مقابلة شخصية تكتشف مواهب الطلاب ومهاراتهم الأبرز التي يمكن من خلالها قبولهم لتخصص معين.

يأتي هذا فيما استعرض الفيديو آراء عدد من الطلبة، حيث أكدوا أن ما يميز دراستهم هو التطبيق العملي للمناهج إلى جانب التعليم النظري، مما أسهم بشكل حقيقي في تغيير مفهوم التعليم الصناعي في مصر، فضلاً عن توافر تخصصات هامة تمثل أساس سوق العمل في المستقبل، إلى جانب توفير جميع الاحتياجات والتيسيرات للالتحاق بالمدرسة. 

كما أعرب عدد من الطلاب الخريجين خلال الفيديو عن سعادتهم للعمل في المجال الذي يحبونه، وتمكنهم من الحصول على فرصة عمل مميزة بعد تخرجهم مباشرة.

التعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية الكوادر الفنية المتميزة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أخبار التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

ترشيحاتنا

السندات تستحوذ على 49.7% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

متحدث الخارجية: مباحثات موسعة بين شكري ونظيره الهندي في القاهرة

وفاءً بالوعد|رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل تعيين أول معيد من ذوي الهمم

الأرصاد: رياح جنوبية سبب ارتفاع الحرارة وانتظروا أمطار رعدية وبرق مساءا

في عيدها القومي| الإسماعيلية.. عروس القنال ومملكة المانجو المصرية.. إنفوجراف للزراعة

دق ناقوس الشتاء.. صفارات الأرصاد تدوي وتحذيرات المرور تنطلق| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بياناً لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

أخر ظهور لـ شيرين عبدالوهاب قبل خضوعها لعملية الرباط الصليبي| شاهد

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

فيديو

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

اﻟﻤﺰﻳﺪ