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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنختار الرياض.. ضاحي خلفان يكشف حقيقة ضغط السعودية على الإمارات بقرار أوبك+

ضاحي خلفان يكشف حقيقة
ضاحي خلفان يكشف حقيقة ضغط السعودية على الإمارات بقرار أوبك+

كشف ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، موقف الإمارات من السعودية، على خلفية هجوم الإدارة الأمريكية على قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط.

 

وقال على حسابه بموقع تويتر "أحدهم خاطبني عبر تويتر مدعيا أن الإمارات قالت لكيري إن المملكة ضغطت عليها لتقف معها في منظمة أوبك+ في تخفيض الإنتاج".

وتابع ضاحي خلفان "الظاهر أحد الذين لا تعجبهم الإمارات.. قلت في نفسي أن مثل هذا الجاهل لا يدرك أن الإمارات اذا خيرت أن تقف مع السعودية أو أمريكا.. فستختار الوقوف مع السعودية دون شك".

وأضاف خلفان: "الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة.. موقفها معلن، والجميع يعرفه الإماراتي سعودي، والسعودي إماراتي".

يأتي ذلك بعدما قالت واشنطن إن بعض الدول أبلغتها سرا، بأنها تعارض قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط، لكنها أجبرت على الموافقة على رؤية السعودية في هذا الشأن.

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من جانبها، رفضت المملكة العربية السعودية الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة التام  "للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت".

وأكدت في بيان أن القرار "اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك+"، في إشارة لقرار المجموعة بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر المقبل.

وكان وزير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير أكد أن "السعودية لا تستخدم النفط وتحالف أوبك+ كسلاح ضد الولايات المتحدة".

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