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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض سرطان الكبد .. أغربها لون البراز

أعراض سرطان الكبد
أعراض سرطان الكبد .. أغربها لون البراز

يعد سرطان الكبد من أخطر أنواع الأمراض التى تصيب الإنسان خاصة أنه يصيب مركز تنقية السموم فى الجسم مما يتسبب فى المعاناة من مشكلات عديدة فى مختلف الأعضاء الأخرى.

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معظم الأشخاص المصابين بمرض سرطان الكبد ليس لديهم علامات وأعراض في المراحل المبكرة لذا من المهم الانتباه لأى عرض من أعراض سرطان الكبد لمنع انتشار المرض بشكل أكبر مما هو عليه.

نعرض لكم أهم أعراض سرطان الكبد وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic” .

فقدان الوزن دون محاولة القيام بذلك.
فقدان الشهية من أبرز علامات سرطان الكبد .
ألم بالجزء العلوي من البطن.
الغثيان والقيء.
الضعف العام والإرهاق.
انتفاخ في البطن أكبر من الطبيعي. 
اصفرار بشرتك وبياض عينَيْك (اليرقان).
برازًا أبيض طباشيريًّا وهو من علامات سرطان الكبد المميزة.

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