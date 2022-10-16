25 ألف جنيه زيادة بـ أسعار بيجو 508 موديل 2022 في مصر

شهدت السيارة بيجو 508 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 25 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة

بيجو 508 موديل 2022

زودت السيارة بيجو 508 موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، بالاضافة إلى امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، بالاافة إلى قدرات اخرى بقوة 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، ينمحها القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.

بيجو 508 موديل 2022

وتحتوي السيارة بيجو 508 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ebd، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية airbags، مع مكيف للهواء، ومقود حركة متعدد الوظائف، وحساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم، إلى جانب جنوط رياضية، وتصميم خارجي يحتوي على مصابيح عدوانية المظهر led، ومرايات جانبية كهرباية ذات اشارات ضوئية.

بيجو 508 موديل 2022

السعر الرسمي للسيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الاولى بيجو 508 موديل 2022 بسعر 699.990 ألف جنيه بدلاً من 674.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 508 موديل 2022 بسعر 763.900 ألف جنيه بدلاً من 738.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 508 موديل 2022 بسعر 819.990 ألف جنيه بدلاً من 794.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 508 موديل 2022 بسعر 825.990 ألف جنيه بدلاً من 800.990 ألف جنيه.

فئة جي تي ماكس الاولى بيجو 508 موديل 2022 بسعر 914.990 ألف جنيه بدلاً من 889.990 ألف جنيه.

الفئة جي تي ماكس الثانية بيجو 508 موديل 2022 بسعر 919.990 ألف جنيه بدلاً من 894.990 ألف جنيه.\