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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشار القناصة | اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية

اشتباكات الشباب الفلسطينين
اشتباكات الشباب الفلسطينين مع القوات الإسرائيلية

اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم السبت، بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في نابلس والخليل بـ الضفة الغربية.

ففي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات إسرائيلية في مخيم العروب شمال الخليل، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال المواجهات المتواصلة مع الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

واشتدت المواجهات عند مدخل بيتا جنوب نابلس، وأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة.، وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما نقل الموقع عن مراسلته، أن إطلاق نار متكرر استهدف القوات الإسرائيلية خلال المواجهات، كما أفادت بانتشار قناصة إسرائيليين على امتداد الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن استهداف قوة للجيش الإسرائيلي ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

شبان فلسطينيين القوات الإسرائيلية الضفة الغربية نابلس الخليل

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