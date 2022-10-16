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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيمان تبدع في الفنون التراثية بمعرض للحرف اليدوية .. فيديو

صدى البلد

تعددت الفنون التشكيلية بمعرض تراثنا مابين صناعة المراكب داخل الزجاجات ذات الفوهات الضيقة و السجاد اليدوي والمنتجات المصنوعة من جريد النخل وصولا الي الفنون التشكيلية المستخدمة في الديكورات والحلي  والتي تعتمد بشكل كبير علي الرسم او المزج بين عدة خامات مع بعضها البعض

في البداية  قالت ايمان قطب لعدسة صدي البلد انا فنانة تشكيلية اهوي الرسم وبدات بالرسم علي الورق لاصل الي الرسم علي اغلب الخامات الموجودة  بدات مشروعي من 2015 واستخدمت خامات كثيرة في شغلي مثل البورسلين ورسمت علي الجلود ومزجتها ببعض الخامات الاخري لتحويلها الي قطعة فنية قابلة للاستخدام سواء كانت للديكورات او الارتداء .

وتابعت قطب كنت اعاني من الاكتئاب الحاد وكان علاجي الوحيد هو الفن ومنذ ذلك الوقت وانا اقوم بابتكار ومزج الخامات مع بعضها البعض لاظهار افضل الاشكال الفنية التي تستخدم في الديكور وبدات في تطوير نفسي من خلال التجربة لان في ذلك الوقت لم يكن موجود فيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي تساعد علي تعلم الحرف اليدوية  .

واشارت ايمان قطب انها تقدم هذا العام من خلال معرض تراثنا المنتجات المطبوعة بالاضافة الي الرسم علي بعض المنتجات مثل المجات والتابلوهات موضحا ان الاقبال كبير علي منتجات الفنون التشكيلية وتبداء الاسعارهذا العام من 75 جنيه لتصل الي 400 جنيه .

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