طقس الإسكندرية.. أمطار رعدية تضرب المحافظة لمدة 3 أيام

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن بداية فصل الخريف ستضرب محافظة الأسكندرية خلال ساعات.

وتابع الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" هذه النوة قد تستمر ثلاثة أيام، وتبدأ بأمطار خفيفة إلى متوسطة ثم تزداد حدتها مساء الأحد وتكون مصحوبة بالرعد.

وأضاف محافظ الأسكندرية،:" الموعد الطبيعي للنوات يكون في بداية شهر نوفمبر، لكن حدوثها في التوقيت الحالي سببه التغيرات المناخية.

وأشار إلي أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للتحكم في مياه الأمطار من خلال فصل شبكة مياه الأمطار بشكل تام عن شبكة الصرف الصحي وتكون مستقلة للاستفادة بكميات الأمطار الكثيرة.