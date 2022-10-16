حققت حلم أخي.. أغنى شاب في العراق يثير الجدل بهدية باهظة الثمن

علق المدون العراقي "زين رشك" على تصدره مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إهدائه شقيقه سيارة غالية الثمن هدية.

وكانت قد تصدرت مقاطع الفيديو الذي يظهر فيها برفقة شقيقه مواقع التواصل الإجتماعي، على مدار الأيام الماضية وحصدت ملايين المشاهدات.

وقال البلوجر "زين رشك" في فيديو "استوري" عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام": "اللي من العراق يعرفني ويعرف من هو زين، لكن الغريب أسئلة الكثير من الأشخاص من جنسيات مختلفة عن السيارة".

وتابع مستنكرا: "شو يعني سيارة لأخى بـ أكثر من نصف مليون !"، وتلقى العديد من الأسئلة عن السيارة، وأجاب قائلا: "كان هذا حلم أخي وحققته.. الله يحفظنا لبعضنا".

هذه ليست الواقعة الأولى المثيرة للجدل، سبق وظهر زين برفقة أشقائه الذين يتجاوز عددهم خمسة، وهم يتفاخرون بالهدايا وإظهار الدعم والسند لبعضهم.

وفي فيديو سابق، أثار زين تعاطف العراقيين والمتابعين من الوطن العربي، بعد إجرائه جراحة في أنفه وخرج من غرفة الجراحة وهو خارج عن وعيه يردد اسم شقيقه.