عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تعود بريطانيا للتقشف.. وزير المالية يحذر مجددًا من قرارات صعبة

جيريمي هانت
جيريمي هانت

جدد وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم الأحد، موقفه من اتخاذ قرارات صعبة الآن من أجل وقف التضخم.

وقال هانت إنه يتم بحث بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن الضرائب والإنفاق، والتي لن تزيد بالقدر الذي يأمله الناس.

وأضاف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي "، أنه سيُطلب من جميع الإدارات الحكومية "إيجاد الكفاءات"، لافتًا إلى أنه تفاجأ بتلقي مكالمة الأسبوع الماضي من رئيسة الوزراء ليز تراس ليحل محل كواسي كوارتنج.

وحول ثقة الأسواق فيه، أوضح "أعتقد أن الأشخاص الذين يتداولون في أعمال الأسواق يتحدثون بصوت أعلى من الكلمات.. ولقد غيرت رئيسة الوزراء وزيرها، لذا سيكون لدينا بيانًا ماليًا كبيرًا للغاية - يشبه إلى حد ما الميزانية - حيث وضعنا خطط الضرائب والإنفاق لعدة سنوات قادمة وسيتم التحقق من ذلك بشكل مستقل".

عودة للتقشف

ورد هانت على سؤال بشأن عودة البلاد للتقشف، موضحًا أنه كان في مجلس الوزراء عام 2010 ولا يعتقد أنه سيكون هناك "أي شيء من هذا القبيل".

وأكد أنه إذا تم اتخاذ قرارات الآن، فهذه هي أفضل طريقة لوقف ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وكان وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، قال أمس السبت، إن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططًا له سلفًا، محذرًا من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا.

وصرح لشبكة سكاي نيوز "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".

وأضاف هانت "الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب".

وتابع قائلا "الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا".

ومع اضطراب الأسواق المالية، أقالت رئيسة الوزراء ليز تراس كواسي كوارتنج من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل أمس الجمعة في محاولة للنجاة سياسيا بعد أقل من 40 يوما من توليها المنصب.

وأعلنت تراس زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها للإبقاء عليها عند المستويات الحالية.

وعلى الرغم من أن التخفيضات الضريبية الكبيرة كانت بندا رئيسيا في خطط تراس الأصلية، فإن هانت قال إنه من المرجح إعلان زيادات ضريبية.

وزير المالية البريطاني التضخم الضرائب جيريمي هانت بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

طبيب السوشيال ميديا النصاب يتسبب في وفاة أم وابنها

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين وزوجاتهم لمقر مشيخة الأزهر

وزير ‏الصحة يعلن إطلاق حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة» بالفيوم

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تعميق التصنيع المحلى الإستراتيجي

إطلاق ملتقى بهية الأول لشركاء النجاح ...القباج: صحة المرأة ركن أساسي للوطن

الرئيس الصيني: نرفض «عقلية الحرب الباردة».. ولا نسعى للهيمنة أو التوسع

أمطار ونشاط للرياح وتوقف الصيد داخل البحر.. تعرف على حالة الطقس بمطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بلاغ ضد شقيقها بضربها.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

لن تتوقع.. تناول البصل بهذه الطريقة يحميك من مرض خطير

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ