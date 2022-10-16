كلاسيكو الأرض.. 20 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر له اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع عصرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة:
- beIN Sports HD 1
- beIN Sports Connect
- beIN Sports 1 FR
- LaLiga TV Bar
- SuperSport LaLiga HD
- DAZN LaLiga
- TV2 Sport 1 Norge
- Premier Sports 1 HD
- Arena Sport 1 HD Premium Serbia
- Digi Sport 1 HD Romania
- Cosmote Sport 4 HD
- Ziggo Sport Select HD
- SuperSport Maximo 3
- Nova Sports 3 HD
- Eleven Sports 1 Belgium
- DAZN 1 Bar Deutsch HD
- Eleven Sports 2 HD portugal
- Arena Sport 6 HD Croatia
- C More Sport 1 HD fin
- S Sport 1 HD
ريال مدريد ضد برشلونة:
يستهدف فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الثأر من هزيمته أمام برشلونة برباعية نظيفة في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإسباني، وخطف صدارة الليجا من البلوجرانا.
وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة:" نستعد للمباريات كالعاد، في هذه الحالة يجب ان نضيف مدى خصوصية هذه المباراة للجميع وللمشجعين، إلى جانب ذلك، علينا الأخذ بعين الاعتبار جودة الفريقين، وهما فريقان متميزان، مباريات الكلاسيكو مثلها مثل مباريات الديربي، مباريات خاصة، وعلينا إضافة الضغط، الجانب النفسي، القلق.. كل ما يحيط بمباريات من هذا الطراز".
أضاف:" نلعب ضد منافس على مستوى عالٍ جداً وللفوز سيتعيّن علينا الدفاع والهجوم بشكل جيد، صحيح برشلونة يلعب بشكل أفضل في الشوط الأول ونحن في الثاني، لا أعرف ما إذا كان لذلك أي تأثير في المباراة، ولكننا سنأخذ ذلك بعين الاعتبار".
وأكد كالو أنشيلوتي غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن ريال مدريد أمام برشلونة، بسبب إصابه بـ “عرق النسا”.
على الجانب الآخر، يطمح فريق برشلونة في خطف نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد لتأمين صدارة الدوري الإسباني.
وقال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة خلال المؤتمر الصحفي:" هدفنا هو الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو وأن نلعب بالطريقة التي نؤمن بها، والتي تتمثل في الضغط والهجوم بشكل مكثف، الفريق ملتزما ومتحمسا وشجاعا قبل المواجهة المرتقبة".
لفت تشاف تشافي:" أحب مباريات الكلاسيكو ضد ريال مدريد، في النهاية الكلاسيكو مباراة بـ 3 نقاط، لكنها تمنحك دفعة معنوية في ظل المنافسة على الصدارة".
ويتصدر فريق برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.