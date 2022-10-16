كلاسيكو الأرض.. 20 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر له اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع عصرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة:

beIN Sports HD 1

beIN Sports Connect

beIN Sports 1 FR

LaLiga TV Bar

SuperSport LaLiga HD

DAZN LaLiga

TV2 Sport 1 Norge

Premier Sports 1 HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

Cosmote Sport 4 HD

Ziggo Sport Select HD

SuperSport Maximo 3

Nova Sports 3 HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Eleven Sports 2 HD portugal

Arena Sport 6 HD Croatia

C More Sport 1 HD fin

S Sport 1 HD

ريال مدريد ضد برشلونة:

يستهدف فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الثأر من هزيمته أمام برشلونة برباعية نظيفة في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإسباني، وخطف صدارة الليجا من البلوجرانا.

خسارة ريال مدريد أمام برشلونة برباعية

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة:" نستعد للمباريات كالعاد، في هذه الحالة يجب ان نضيف مدى خصوصية هذه المباراة للجميع وللمشجعين، إلى جانب ذلك، علينا الأخذ بعين الاعتبار جودة الفريقين، وهما فريقان متميزان، مباريات الكلاسيكو مثلها مثل مباريات الديربي، مباريات خاصة، وعلينا إضافة الضغط، الجانب النفسي، القلق.. كل ما يحيط بمباريات من هذا الطراز".

أضاف:" نلعب ضد منافس على مستوى عالٍ جداً وللفوز سيتعيّن علينا الدفاع والهجوم بشكل جيد، صحيح برشلونة يلعب بشكل أفضل في الشوط الأول ونحن في الثاني، لا أعرف ما إذا كان لذلك أي تأثير في المباراة، ولكننا سنأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وأكد كالو أنشيلوتي غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن ريال مدريد أمام برشلونة، بسبب إصابه بـ “عرق النسا”.

على الجانب الآخر، يطمح فريق برشلونة في خطف نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد لتأمين صدارة الدوري الإسباني.

وقال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة خلال المؤتمر الصحفي:" هدفنا هو الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو وأن نلعب بالطريقة التي نؤمن بها، والتي تتمثل في الضغط والهجوم بشكل مكثف، الفريق ملتزما ومتحمسا وشجاعا قبل المواجهة المرتقبة".

لفت تشاف تشافي:" أحب مباريات الكلاسيكو ضد ريال مدريد، في النهاية الكلاسيكو مباراة بـ 3 نقاط، لكنها تمنحك دفعة معنوية في ظل المنافسة على الصدارة".

تشافي

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.