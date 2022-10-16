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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه المنوفية يتفقد المشروعات الممولة من البنك الدولي والآسيوي بمركز تلا

جولة رئيس شركة مياه
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمركز تلا ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الاسيوى رافقه خلالها المهندس محمد فوزي عوض رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة .

وتفقد نجيب أعمال مشروع الصرف الصحى  بقريه منشأه محمد وكفر صناديد بأطوال شبكات انحدار 25 كم وطول خط طرد 4490 م ويشمل المشروع إنشاء محطة رفع سعتها 70م3.

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كما تفقد الأعمال التى تتم داخل مشروع الصرف الصحي بقرى كفر قرشوم وكوم الشيخ عبيد بأطوال شبكات الانحدار 11كم وطول خط الطرد 3000م بالاضافة الى انشاء محطة رفع سعه 28.9م3

واجتمع مع الشركة المنفذة للمشروع  للتعرف على حاله سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسه حلول لأى معوقات تؤثر على المشروع ووجه بضروره المحافظة على جودة العمل و الحفاظ على بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين .


وشدد على اتباع احتياطات ومعايير السلامة والصحة المهنية وضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية  مع الأهالى بقرى المشروع حيث أنها أساس نجاح المشروع و يجب إحترام المواطنين و إحتياجاتهم و كذلك إلتزاماتهم تجاه المشروع و أن هدف المشروع هو خدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.


يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل اى مشكلات تظهر بالمشروع .

جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
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