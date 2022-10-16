مصر تتصدر التصنيف العالمي لـ الكروكيه

أعرب الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عن سعادته لمحافظة مصر على تصدرها التصنيف العالمي للمنتخبات بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ مع تواجد 6 لاعبين مصريين ضمن المراكز العشرة الأوائل في الترتيب العالمي للاعبين.

وكان الاتحاد الدولي للكروكيه أعلن عن الترتيب العالمي للفرق، الذي تصدره المنتخب المصري للكروكيه برصيد 2578 نقطة، فيما جاء منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 2463 نقطة، وجاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد 2371 نقطة، وفي المركز الرابع جاء منتخب نيوزيلندا برصيد 2310 نقاط، واحتلت أستراليا المركز الخامس برصيد 2261 نقطة.

كما احتل نجوم الفراعنة 6 مراكز ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للكروكيه، حيث تواجد محمد نصر في المركز الثاني برصيد 2619 نقطة، وجاء شقيقه أحمد نصر في المركز السادس برصيد 2540 نقطة، وفي المركز السابع جاء محمد كارم برصيد 2537 نقطة، ثم أحمد المهدي في المركز الثامن برصيد 2528 نقطة، وفي المركز التاسع جاء هاني العريان برصيد 2519 نقطة، وفي المركز العاشر احتل عمر الأبياري برصيد 2513 نقطة.

وأشاد الدكتور محمد رسلان بنتائج المنتخب المصري واللاعبين المصريين بعد تصدرهم المراكز الأولى في التصنيف العالمي للكروكيه.

وقال إن مصر تمتلك أفضل اللاعبين على مستوى العالمي في رياضة الجولف كروكيه، ودائما ما يحتلون المراكز الأولى سواء في تصنيف الدول أو اللاعبين.

ويصدر الاتحاد الدولي للكروكيه تصنيفه الدوري للدول واللاعبين كل ثلاثة أشهر طبقا لمتوسط درجات أفضل ستة لاعبين مؤهلين من كل بلد للمنتخبات، وطبقا لنتائج اللاعبين في البطولات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للعبة.