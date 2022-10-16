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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«البحوث الإسلامية» يشارك في فعاليات معرض نقابة المهندسين للكتاب بالسويس

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في فعاليات معرض نقابة المهندسين بالسويس للكتاب في دورته الـ (25) في الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة العمل على توعية المواطنين، وإرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتبنى جماعات العنف والتطرف نشرها بين الناس.

معرض نقابة المهندسين للكتاب

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن سلسلة إصدارات مجمع البحوث البحوث الإسلامية تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، حيث تقدَّم السلسلة مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمَّة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الحالية، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.

وأضاف عيّاد أن مشاركة المجمع في تلك المعارض المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، تمثل تطبيقًا عمليًا على حرص قطاعات الأزهر الشريف على تحقيق رسالة الأزهر في نشر الثقافة والمعرفة، ودعم المستوى الفكري والثقافي للمجتمع المصري، وتشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع وتنمية عقولهم بالعلم والمعرفة، وحسم واضح لكثير من المفاهيم المثارة على الساحة مؤخرًا.

وأوضح الأمين العام أن المجمع حريص على التعاون المثمر الفعّال مع مؤسسات الدولة المصرية المختلفة للحفاظ على قيم المجتمع المصري والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وبناء جيل لديه الوعي الكامل بما يواجهه من تحديات ولديه القدرة للتغلب عليها.

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