السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

"بمجرد ما نمت أنا ومراتي حبيبتي على مرتبة السحر السفلي 3 أيام انقلبت حياتنا، بقينا كارهين بعض وعايزين ننفصل"، هكذا روى عريس شاب يدعى محمود الزيني مأساته على فيسبوك، ليثير جدلا واسعا بين رواد منصات التواصل.

عريس يصور غرفة نومه

يقول محمود إنه استعد للاحتفال بليلة الحنة التي تسبق يوم الزفاف، لكنه لم يعرف أنه في تلك الليلة ستبدأ رحلة النهاية لحياته المستقرة، مؤكدًا أنه كان وسط أهله يحتفل بليلة الحنة، ونصحه البعض بوضع قطعة حنة على يديه كنوع من الاحتفال، بهدف عدم السلام باليد على أحد، لكن إحدى قريباته اخترقت جميع الرجال وتعمّدت السلام عليه والجلوس إلى جواره، ومن هنا بدأت قصة المأساة، كما يرويها محمود.

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للمزيد حول قصة العريس الشاب محمود مع السحر السفلي والمرتبة الملعونة، وأعمال السحر التي قلبت حياته رأسا على عقب شاهد الفيديوجراف التالي: