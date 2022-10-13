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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

السعودية تقلل من
السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية

"لسنا دعاة حروب لنستخدم النفط سلاحًا في صراعات دولية"، هكذا نفى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الاتهامات الأمريكية لبلاده بالانحياز لصالح روسيا في خضم الحرب الدائرة بأوكرانيا ، من خلال قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي من شأنه تعميق أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا مع قدوم فصل الشتاء. 

السعودية ترد على ادعاءات أمريكا

الجبير أكد في تصريحات لـ "سي إن إن" أن التصريحات والتهديدات المعادية للمملكة ذات أهداف انتخابية قبل موسم الانتخابات الأمريكية المرتقبة. 

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وأوضح الوزير أن التصعيد في أوكرانيا لا يخدم أوروبا، كما أشار إلى أن بلاده تحافظ على قنوات اتصال مع كل من روسيا وأوكرانيا أملا في التوصل إلى حل للأزمة وجلوس الطرفين على مائدة التفاوض حقنا للدماء. 

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وللمزيد حول رد الوزير السعودي عادل الجبير على ادعاءات أمريكا بانخراط السعودية في أزمة روسيا وأوكرانيا من خلال منظمة أوبك+ شاهد الفيديوجراف التالي: 

السعودية اوبك أمريكا روسيا أوكرانيا

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