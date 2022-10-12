لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

بواقي طعام تباع على الأرصفة علنًا .. هذا ما وثقه مقطع فيديو منتشر على منصات السوشيال ميديا، ليكشف عن واحدة من أكثر الكوارث تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين، وخصوصًا أطفال المدارس.

بواقي طعام للبيع على الأرصفة

مقطع الفيديو أظهر كارثة صحيّة تتمثل في جلوس سيدة تفترش الرصيف في شارع رئيسي بمنطقة العمرانية وتحديدًا في "سوق الثلاثاء"، بينما تتكدس أمامها مئات عبوات الطعام المستعمل ومجهول المصدر وغير مدون عليها أي تاريخ إنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

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كما أظهر مقطع الفيديو عشرات العبوات من بقايا اللانشون والبسطرمة والإندومي، بالإضافة إلى أكياس تحوي دجاج مسلوق، غير معلوم موعد أو مكان طهيه، بينما يتهافت عشرات المواطنين على شراء هذه المنتجات بأسعار ليست رخيصة، وهو الشيء اللافت في الأمر، ما يعني أن المشكلة ليست بسبب الغلاء أو ارتفاع الأسعار ولكنها استسهال لشراء المنتج الجاهز الذي لا يتطلب وقتًا لطهوه في المنزل.

للمزيد حول ارتفاع الأسعار وأزمة بواقي طعام للبيع على الأرصفة وما يصحب ذلك من كارثة صحية تهدد صحة وسلامة المواطنين شاهد الفيديوجراف التالي: