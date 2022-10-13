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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قماش شفاف مطرز.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الانتقادات "فيديوجراف"

فستان شيرين عبدالوهاب
فستان شيرين عبدالوهاب يثير الانتقادات

أثار فستان شيرين عبدالوهاب في حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا بعدما نشرت صورها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

فستان شيرين عبدالوهاب

إطلالة شيرين في حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من اختيار ياسمين رضا، إذ ظهرت شيرين بفستان أبيض طويل منقط باللون الأسود.

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فستان شيرين عبدالوهاب من تصميم رامي سلمون، حيث اتسم فستان شيرين عبدالوهاب بظهر مشكوف بالإضافة إلى قماش شفاف مطرز.

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وللمزيد حول إطلالة شيرين وأزمة فستان شيرين عبدالوهاب بحفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا شاهد الفيديوجراف التالي: 

شيرين عبدالوهاب فستان شيرين فستان شيرين عبدالوهاب إطلالة شيرين شيرين

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