«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

أطول رجل في غانا .. رغم أنه الأطول في بلاده لكنه يعاني من مشكلات أخرى تسبب فيها هذا الطول غير العادي.. إنه سليمان عبدالصمد الملقب بـ "أطول رجل في غانا".

أزمة أطول رجل في غانا

سليمان عبدالصمد يعاني من حالة نادرة تسمى "العملقة" تتسبب في تغير واضح على جسم المصاب بها، إذ تنشأ "العملقة" عن ورم يصيب الغدة النخامية للطفل، وبالتالي ينطلق هرمون النمو الزائد بشكل مطرد يتسبب في النمو الذي لا ينتهي إلا بوفاة صاحبه بعد تضخم جسده بشكل يجعل وظائف أجهزته الحيوية غير قادرة على العمل بشكل سليم.

اقرأ أيضا: الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟

طول سليمان عبدالصمد يزداد كل 3 أو 4 أشهر، وبدأ يدرك أن طوله ينمو بشكل غير طبيعي في سنة 2015، ما جعل حالته إحدى غرائب غانا.

وللمزيد حول أخبار الغرائب وسر معاناة أطول رجل في غانا شاهد الفيديوجراف التالي: