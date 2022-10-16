قلب العمل المناخي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية رئيس الجمهورية.. تفاصيل

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

وأضاف محمد غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أن تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة واسعة، مضيفا أنه سيتم مناقشة الظواهر المناخية المتطرفة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

وتابع المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن قضية التغيرات المناخية وعلاقاتها بقطاع المياه المحور الرئيسي لمعظم جلسات أسبوع القاهرة للمياه هذا العام.

أصبحنا نرى التغيرات المناخية كواقع



وأكمل المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي، لافتا إلى أن أصبحنا نرى التغيرات المناخية كواقع.

