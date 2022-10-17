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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار السحب الركامية وأمطار متوسطة بالسواحل والوجه البحري

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت  هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، خلال ساعات اليوم، على السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس سوف تشهد  سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة، على مناطق السواحل وشمال الوجه البحري تكون مصاحبة للسحب الركامية.
 

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وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد أيضا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 23 درجة
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة
جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة
شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 19 درجة
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة

أما عن حالة البحرين الأبيض والأحمر، خلال الطقس اليوم، يكون معتدلا وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس اليوم درجات الحرارة

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