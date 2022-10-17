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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بلومبرج : تراجع جديد في أسعار الحديد الخام اليوم الاثنين 17-10-2022

الحديد الخام
الحديد الخام

نشرت وكالة الشرق بلومبرج، تقريرا عن أسعار الحديد الخام اليوم، والذي أبرز التراجع الشديد في أسعار الحديد في مدة امتدت لأكثر من شهر، مع شرح أسباب ذلك.

وبحسب التقرير فقد دخل خام الحديد الأسبوع الخامس من التراجع في وقت لم يقدم فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ أي احتمال فوري للتغييرات في السياسات المتعلقة بمكافحة كوفيد-19، التي دمرت الطلب على الصلب خلال العام الماضي. 

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وفي افتتاح المؤتمر المحوري للحزب الشيوعي في بكين أمس الأحد، أكد الزعيم الصيني مجدداً على نهج عدم التسامح مطلقاً مع الوباء، مما أثار الشكوك بشأن التراجع قريباً عن القواعد الصارمة لسحق تفشي المرض، كما لم يكن هناك القليل من الجديد على قطاع العقارات الذي مزقته الأزمة.

ولا يزال الطلب ضعيفاً، وفقًا لتشن وينغوانغ، مدير الأبحاث في مركز أبحاث معلومات الصلب لانغ، وقد انعكس ذلك من خلال الانخفاض الذي حدث الأسبوع الماضي في أسعار الصلب الفورية، في حين أدى انتشار فيروس كوفيد مؤخرًا في البلاد إلى إضعاف ثقة المتداولين، على حد قوله.

وقال فيفيك دهار ، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة إن اتخاذ موقف أكثر استرخاءً بشأن كوفيد كان يمكن أن يكون "خلاصاً محتملاً" للسلع. وأضاف أن تأكيد شي على أن التنمية تظل أولوية قصوى يشير إلى أن بعض التيسير في السياسة الرئيسية أمر ممكن العام المقبل إذا تدهور الاقتصاد أكثر.

عوامل هبوطية 

ويتم تداول خام صناعة الصلب بالقرب من أدنى نقطة له هذا العام حيث تهدد مجموعة من العوامل الهبوطية بإخضاع الطلب على الصلب خلال الربع الأخير من عام 2022. فيما لا تزال البيئة غير متفائلة وتواجه الصناعة "وضعاً صعباً في السوق"، بحسب تحذيرات جمعية الصلب الأسبوع الماضي.

وأصبح التباطؤ العام في إنتاج الصلب واضحاً، حيث انخفضت معدلات أفران الصهر في تانغشان، مركز الصلب الصيني الرئيسي، لأول مرة منذ خمسة أسابيع. وفق أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية المعلنة في الصين يوم الثلاثاء، بما في ذلك النمو في الربع الثالث والنشاط العقاري ، بالإضافة إلى إنتاج الصلب في سبتمبر.

فيما انخفض خام الحديد بنسبة 2.6% في سنغافورة وتم تداوله منخفضًا بنسبة 1.9% عند 92.05 دولارًا للطن اعتباراً من الساعة 2:25 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لسنغافورة، وسيكون الانخفاض إلى ما دون 91.20 دولاراً للطن هو أدنى سعر منذ نوفمبر 2021.

وانخفضت العقود الآجلة في داليان بنسبة 2%، في حين تراجعت أيضاً العقود الآجلة لحديد التسليح ولفائف الحديد المدرفلة على الساخن في شنغهاي.

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