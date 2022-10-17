بدافع السرقة .. عامل نظافة وراء قتل موظفة داخل شركة في حدائق القبة

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات مقتل سيدة وسرقتها داخل شركة محل عملها بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا بالعثور على موظفة بإحدى الشركات مقيمة بالساحل متوفاة داخل الشركة محل عملها والكائنة بدائرة القسم، وبها إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص مقيم بالشرابية وله معلومات جنائية تم استهدافه وضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله كعامل نظافة بالعقار محل البلاغ اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة ما بداخل الشركة من مبالغ مالية، حيث توجه للشركة بدعوى إجراء أعمال النظافة إلا أن المجنى عليها رفضت دخوله للشركة حال تواجدها بمفردها، فعقد النية على سرقة الشركة كرهاً عنها .

وفى سبيل ذلك قام بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها ، وإستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.