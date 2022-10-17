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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة انتحال صفة ضباط الشرطة بـ حلوان

أرشيفية
أرشيفية

ضبط رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بحلوان.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من سائق "توك توك " مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة القسم فوجئ بقيام (3) أشخاص بإستيقافه بزعم كونهم رجال شرطة وإستولوا منه على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة حيث تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم وأمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" وأقروا بإرتكاب عدد ( 4 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كما  تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى إثنين من عملائهم "سيئ النية" تم ضبطهما وبحوزتهما عدد (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة ، وإتهمهوهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة سرقة تشكيل عصابى حلوان انتحال الصفة

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