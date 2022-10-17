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برلمان

البرلمان يوافق على المواد الخاصة بصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد الخاصة بصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

ونصت المادة (3) على من مشروع القانون على: يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخليالتقليديالتي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تستخدم التقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.

كما حددت المادة (4) من مشروع القانون أهداف الصندوق، والتي تنص على: يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التيتعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث تنص المادة (5) على: يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
 الوزير المعنى بشئون التخطيط.
 الوزير المعنى بشئون البيئة.
 الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
 الوزير المعنى بشئون النقل.
 الوزير المعنى بشئون الصناعة.
 وزير الدولة للإنتاج الحربى.
 رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
 رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
 ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
 أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
 أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الحكومة المجلس الأعلى لصناعة السيارات وزير المالية

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