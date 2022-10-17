عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال.. محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر سيتي.. بسمة وهبة ترد على مروّجي إجرائها عمليات تجميل

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

يا رب جلدي يقع | بسمة وهبة ترد على مروّجي إجرائها عمليات تجميل

نفت الإعلامية بسمة وهبة خضوعها لعمليات التجميل ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وعلقت بسمة وهبة  قائلة: اقسم بالله ما بعمل عمليات تجميل وده آخري انشالله حتي جلدي يقع ودكتور فراس محترف وشاطر اعمل ايه شطارته مخليه الناس فاكره اني بعمل عمليات.

 

مع الملك ومكة.. بسنت شوقي وزوجها مع محمد صلاح وابنته.. شاهد

شاركت الفنانة بسنت شوقى جمهورها صورة جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقى  وزوجها الفنان محمد فراج  برفقة النجم محمد صلاح  وابنته مكة، وعلقت قائلة : Post yesterday’s match with the .

 

احتفالا بالفوز علي مانشستر سيتي.. محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من المباراة

احتفل محمد صلاح بالفوز علي مانشيستر سيتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر  محمد صلاح عدة صور من الملعب، مما حازت علي تفاعل واعجاب كبير من متابعيه.

بعد جائزة بطلوع الروح.. إلهام شاهين: مبروك علينا عمل يحارب المتاجرين بالدين

حصدت الفنانة إلهام شاهين جائزة عن مسلسل “بطلوع الروح”، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إلهام شاهين : ألف مبروووك أ. صادق الصباح و المنتج أنور الصباح. قدمتوا لنا عمل رائع و رسالته عظيمه ، يحارب الإرهاب و الأفكار المتطرفه و المتاجرين بالدين  مبروك أفضل مسلسل لعام ،2022 بالموركس دور و شكراً للكاتب محمد هشام عبيه و المخرجه كامله أبو ذكرى و مديرة التصوير نانسى عبد الفتاح و كل من شارك بهذا العمل أمام و وراء الكاميرا ، مبروك علينا جميعاً.

إطلالات بسمة وهبة إطلالة بسنت شوقي محمد صلاح مانشيستر سيتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

كان فاضله سنتين ويبقى طبيب.. محمد سقط من الطابق السادس في الكلية

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان لـ نواب دمياط : لازم تعزموا القطر زي الشراقوة

الرئيس يوجه بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع ذوي الخبرة

جماعة إجرامية.. ننشر أبرز اتهامات لـ7 أطباء في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بكرداسة

قطع المياه 10 ساعات في مناطق بالهرم وفيصل

خالد الغندور: الأهلي قدم المباراة الأقوي أفريقيا وعبد القادر أفضل من سافيو

أثرياء أمريكا في حضرة أبو الهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغنت عن حاجتين | ظهور مميز لـ زوجة حمدي الميرغني .. شاهد

نائل المصري يحتفل بعيد زواجه الأول من ابنة بيل جيتس.. فيديو وصور

يحتاج متابعة فقط… جمال شعبان يكشف عن مرض منتشر.. اعرف الأعراض

بعد تألقها في عيد ميلادها.. فستان مي عمر يثير الجدل|سعر غير متوقع

فيديو

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

سجلتها صوت وصورة.. إلهام شاهين تكشف عن مصير وصيتها بعد رفض أسرتها

بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عمليات كبرى بمستشفيات القطاع |شاهد

مدمنة وتحتاج شهرًا للعلاج.. محامي شيرين عبدالوهاب يؤكد كلام شقيقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ