موجز السوشيال.. محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر سيتي.. بسمة وهبة ترد على مروّجي إجرائها عمليات تجميل

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

يا رب جلدي يقع | بسمة وهبة ترد على مروّجي إجرائها عمليات تجميل

نفت الإعلامية بسمة وهبة خضوعها لعمليات التجميل ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت بسمة وهبة قائلة: اقسم بالله ما بعمل عمليات تجميل وده آخري انشالله حتي جلدي يقع ودكتور فراس محترف وشاطر اعمل ايه شطارته مخليه الناس فاكره اني بعمل عمليات.

مع الملك ومكة.. بسنت شوقي وزوجها مع محمد صلاح وابنته.. شاهد

شاركت الفنانة بسنت شوقى جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقى وزوجها الفنان محمد فراج برفقة النجم محمد صلاح وابنته مكة، وعلقت قائلة : Post yesterday’s match with the .

احتفالا بالفوز علي مانشستر سيتي.. محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من المباراة

احتفل محمد صلاح بالفوز علي مانشيستر سيتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر محمد صلاح عدة صور من الملعب، مما حازت علي تفاعل واعجاب كبير من متابعيه.

بعد جائزة بطلوع الروح.. إلهام شاهين: مبروك علينا عمل يحارب المتاجرين بالدين

حصدت الفنانة إلهام شاهين جائزة عن مسلسل “بطلوع الروح”، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إلهام شاهين : ألف مبروووك أ. صادق الصباح و المنتج أنور الصباح. قدمتوا لنا عمل رائع و رسالته عظيمه ، يحارب الإرهاب و الأفكار المتطرفه و المتاجرين بالدين مبروك أفضل مسلسل لعام ،2022 بالموركس دور و شكراً للكاتب محمد هشام عبيه و المخرجه كامله أبو ذكرى و مديرة التصوير نانسى عبد الفتاح و كل من شارك بهذا العمل أمام و وراء الكاميرا ، مبروك علينا جميعاً.