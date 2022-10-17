براءة الحجرى والحناوى من سب وقذف محافظ دمياط

قضت محكمة جنايات دمياط، اليوم ، ببراءة كل من أيمن محمد الحجري وأحمد السيد الحناوي عما أسند اليهم من اتهامات بالغه في حق الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء حكم المحكمه بالبراءة من كل التهم المسنوده اليهم وليس التصالح.

ترجع وقائع القضية عندما تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ببلاغ يحمل رقم ٥١٧٣ لسنه ٢٠٢٢ ضد كلا من ايمن محمد الحجري واحمد السيد الحناوى، تتهم بالسب والقذف في حقها عبر صفحات الفيس بوك والخاصه بهم وتم حبس المتهمين على ذمه القضية .

ويقول حمدى وهدان عضو هيئة دفاع المتهمين، أن هيئ الدفاع تثق تمام الثقه في القضاء المصري وكانت واثقه من براءة المتهمين من التهم المنسوب اليهم ولهذا رفضوا صيغة التصالح المقدمة من محامى المجنى عليها صباح اليوم بالمحكم.

وتابع أنه قد فوجئت هيئة الدفاع الخاصة بالمتهمين بمذكرة تصالح مقدمه من محامى المجنى عليها صباح اليوم لهيئة المحكمه للصالح في القضيه، الا ان هيئة دفاع المتهمين رفضو التصالح وترافعوا بالقضيه وطالبوا بالبراءة، وبالفعل قد حصل المتهمين على البراءة.