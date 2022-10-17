هل يجوز مناداة الزوج أو الزوجة بـ بابا أو ماما؟.. مفاجأة

رد الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف، على سؤال "هل يجوز للزوجة أن تقول لزوجها (يا بابا )وهو يقول لها ( ياماما ).

وقال العالم الأزهري: "الزوجة ليست أم لـ زوجها، وهذا الكلام لا يجوز، فلا يحق لـ الزوج أن يقول لـ زوجته يا ماما".

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه إذا قالت الزوجة لـ زوجها كنوع من التقدير فهو مقبول، ولكن فى الحقيقة لا يجوز، معلقًا: "لما الزوجة تقول لـ جوزها يا بابا، تقول لـ باباها يا ماما".

وتابعت: "الرسول قال إن فاطمة أم أبيها وهنا وصف، وذلك لـ بلوغها حب كبير لـ رسول الله، ولكن فى الحقيقة لا يجوز أن ننادي على الزوجة بكلمة ماما".

وأوضح أن اسم المرأة ليس عورة وأن الرسول على المنبر قال لو أن فاطمة سرقت لـ قطعت يدها، وكان ينادي على السيدة عائشة بـ اسمها".

وانتقد من يقوم بكتابة اسم زوجته على دعوي الزواج بـ حرف، ولا يكتب اسمها.