قلب مفتوح..قيادي بفتح: مئات الفلسطينيين يخضعون للعلاج على يد الوفد الطبي المصري

علق أيمن الرقب القيادي بحركة فتح، على وصول وفد طبي مصري في غزة لإجراء عمليات كبرى بمستشفيات القطاع.

وقال أيمن الرقب في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إنه هناك علاقة تاريخية بين الشعب الفلسطيني والمصري .

وأضاف أيمن الرقب:" بتوجيهات من الرئيس السيسي وصل وفد طبي مصري محمل بإمكانيات طبية كبيرة لتنفيذ عمليات جراحة لمرضى القطاع، ويتم جراء عمليات قلب مفتوح وعمليات زرع كلى وعمليات تجميل لبعض المصابين من أهالي القطاع".

وتابع ايمن الرقب :" مصر أرسلت معدات لبناء قطاع غزة ووفرت أموال لإعمار قطاع غزة ، وهناك طواقم طبية وفنية تأتي على قطاع غزة بشكل مستمر ".

وأكمل أيمن الرقب:" الوفد المصري الطبي يقوم بتدريب طواقم طبية فلسطينية"، مضيفا:" الأعداد التي سيتم علاجها على يد الوفد الطبي المصري تتجاوز المئات ".