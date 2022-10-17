وزير المالية: الكشف عن قيمة قرض صندوق النقد في الإعلان النهائي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي على أمور ومناقشات فنية للحصول على القرض الجديد، ومصر تسير وفق سياساتها المالية المعتادة، ومستمرون في خفض الدين واستهداف زيادة الإيرادات.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس، الإثنين، أن هناك بعض الاجتهادات من البعض بشأن قيمة قرض الصندوق الدولي، والحديث عن السياسات النقدية أمر متروك للبنك المركزي، وقيمة القرض سأتركه للإعلان النهائي.

وتابع: "الحديث عن التضخم والركود خاصة في الأسواق الناشئة مجرد اجتهادات، ولا أحد في العالم يعلم إلى أين ستسير أسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن التغيرات في أسعار المحروقات والغذاء بشكل سريع تسبب في ضغط كبير على العملة الصعبة.