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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير المالية: الكشف عن قيمة قرض صندوق النقد في الإعلان النهائي

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي على أمور ومناقشات فنية للحصول على القرض الجديد، ومصر تسير وفق سياساتها المالية المعتادة، ومستمرون في خفض الدين واستهداف زيادة الإيرادات.

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وزير المالية عن قرض صندوق النقد: المواطن لن يتأثر سلبا| فيديو

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس، الإثنين، أن هناك بعض الاجتهادات من البعض بشأن قيمة قرض الصندوق الدولي، والحديث عن السياسات النقدية أمر متروك للبنك المركزي، وقيمة القرض سأتركه للإعلان النهائي.

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صندوق النقد: قرض مصر سيؤدي لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي

وتابع: "الحديث عن التضخم والركود خاصة في الأسواق الناشئة مجرد اجتهادات، ولا أحد في العالم يعلم إلى أين ستسير أسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن التغيرات في أسعار المحروقات والغذاء بشكل سريع تسبب في ضغط كبير على العملة الصعبة.

قيمة قرض الصندوق حديث القاهرة الدكتور محمد معيط وزير المالية القاهرة والناس السياسات النقدية

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