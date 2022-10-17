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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف تقوم بشحن بطارية سيارة ضعيفة على الطرق .. تفاصيل

كيف تقوم بشحن بطارية
كيف تقوم بشحن بطارية سيارة ضعيفة علي الطرق

هناك عدة أسباب تؤدي إلي تقليل قدرة بطارية السيارة منها، ترك السيارة فترة طويلة دون تشغيل، أو إيقاف السيارة لفترة طويلة في الشمس الشديدة أو البرودة العالية، أو ترك أضواء السيارة تعمل بدون إطفائها، وبالتالي في تلك الحالات ستحتاج إلي توصيل السيارة ببطارية سيارة جيدة من اجل إنعاشها مرة أخري .

يقدم موقع صدي البلد خطوتين يجب تتبعها لشحن بطارية سيارة فارغة :

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 الخطوة الأولي :

 

1- قبل بدء توصيل البطاريتين

قبل البدء في توصيل البطاريتين يجب عليك تفحص حالة أداء البطارية السليمة ويبج أن تكون خالية من الشقوق والتسريبات حتي لا يحدث أي عطل بالسيارتين.

قبل بدء توصيل البطاريتين

2- ارتداء قفازات ونظارة للحماية قبل أن تمس البطارية الضعيفة

يجب علي صاحب السيارة ارتداء قفازات ونظارة للحماية قبل أن يقوم بلمس البطارية الضعيفة، وذلك لان النظارة والقفازات تحمي الأشخاص من حمض الكبريتيك الذي قد يخرج من البطارية.

 ارتداء قفازات ونظارة للحماية قبل أن تمس البطارية الضعيفة

3- تأكد أن كابلات التوصيل المستخدمة آمنة وخالية من التآكل والصدأ

قبل البدء في توصل الكابلات يجب التأكد من عمرها الافتراضي، وإذا كان كابل التوصيل به صدأ فعليك أن تقوم بتنظيفه بقدر ما تستطيع باستخدام فرشاة قاسية لضمان جودة التوصيل .

تأكد أن كابلات التوصيل المستخدمة آمنة وخالية من التآكل والصدأ

4- حرك السيارة السليمة إلى جوار السيارة المتوقفة دون أن تسمح للسيارتين بالتلامس

يجب تحرك السيارة ذات البطارية الضعيفة بجوار السيارة التي سيتم التوصل منها لإنعاشها وان تكون الأسلاك التي سيتم التوصيل بها علي مسافة قريبة، واذا لم يصل طول الكابلات للمسافة المسموح بها يجب ألا يتم توصيل كابلين مع بعضهم البعض .

حرك السيارة السليمة إلى جوار السيارة المتوقفة دون أن تسمح للسيارتين بالتلامس

الخطوة الثانية إنعاش البطارية الضعيفة :


1- افتح غطاء المحرك لكلا السيارتين حتى تتمكن من توصيل البطاريتين

افتح غطاء المحرك لكلا السيارتين حتى تتمكن من توصيل البطاريتين

2- تأكد من معرفة القطب السالب والموجب لكل بطارية، ويتم وضع علامة  "+" للقطب الموجب وعلامة "–" للقطب السالب.

 تأكد من معرفة القطب السالب والموجب

3- وصل الطرفين الموجبين لكبل التوصيل بالقطب الموجب لكل بطارية

 وصل الطرفين الموجبين لكبل التوصيل بالقطب الموجب لكل بطارية

4- وصل الطرفين السالب بالقطب السالب للبطارية السليمة

وصل الطرفين السالب بالقطب السالب للبطارية السليمة

5- اترك محرك السيارة السليمة ليعمل على الأقل لمدة 5 دقائق لكي تسمح بشحن البطارية الضعيفة في السيارة الأخرى

- اترك محرك السيارة السليمة ليعمل 

8- البدء في تشغيل محرك السيارة ذات البطارية الضعيفة

 البدء في تشغيل محرك السيارة ذات البطارية الضعيفة

9- بعد التشغيل يتم فصل مقابض كابلات التوصيل من السيارتين بعكس الترتيب الذي وصلتهم به سابقا، لتجنب حدوث ماس كهربائي

 بعد التشغيل يتم فصل مقابض كابلات التوصيل من السيارتين 

10- اترك سيارة البطارية الضعيفة تعمل لكي تكمل شحن البطارية بنفسها لمدة 5 دقائق أخرى

 اترك سيارة البطارية الضعيفة تعمل للشحن مرة أخري 
قدرة بطارية السيارة بطارية السيارة إيقاف السيارة أضواء السيارة حمض الكبريتيك

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