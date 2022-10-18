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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصميم تخيلي لسيارة سوزوكي سويفت الجديدة .. صور

سيارة سوزوكي سويفت
سيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا

التقطت العدسات التجسسية صورا لتصميم تخيلي لسيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا، حيث أن شركة سوزوكي تعمل الأن بالفعل علي اختبار سيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا الهاتشباك ذات الخمسة أبواب .

سيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا

من المحتمل أن تحصل سيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا على لمحات تصميم من السيارة التخيلية، كما أن الجيل الرابع من سويفت أنيق ورياضي.

سيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا

تأتي سيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا بواجهة أمامية أطول من الطراز السابق، ومصابيح أمامية كبيرة، وخطوط مستقيمة على الجوانب وسقف اسود.

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أما بالنسبة إلي النسخة ثنائية اللون من سوزوكي سويفت الجديدة، فسيتم تزويدها بخطوط سقف اكثر انتفاخا،  وسيعتمد الجيل القادم من سوزوكي سويفت علي منصة Heartect.

سيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا

حيث انه يتم تطبيق التحديثات من أجل التماشي مع معايير السلامة، وحتي الأن لم يتم الإعلان عن قوه سيارة سوزوكي سويفت الجديدة كليا، ويمكن أن تقدم سويفت بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي هجين خفيف، وسيتم طرح سوزوكي سويفت الجديدة في الأسواق لأول مرة في عام 2024 وستباع كـ موديل 2024.

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