نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز باريس

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بمركز باريس للإطمئنان على المشروعات الجارية والخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها الأستاذ سيد سيف نائب رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والأستاذ ماهر محمود مدير عام إدارة باريس التعليمية.

حيثُ استهلت جولتها بتفقد مدرسة درب الأربعين ٣ لمتابعة سير العملية التعليمية والإنضباط الإداري بالمدرسة، ووجهت بإقامة فصول تقوية ووضع خطة عاجلة لرفع المستوى التعليمي للطلاب، كما اطمأنت على الخدمة الطبية بالوحدة الصحية بالقرية والتي تم تطويرها مؤخرًا وتوفير كافة التجهيزات والأدوية والأمصال اللازمة، موجهًة بتوفير طبيب مقيم بشكل دائم لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وندب طبيب أسنان أسبوعياً لسد العجز بالتخصص.

وفي سياق متصل، تفقدت نائب المحافظ مدرسة التمريض بالمركز ومعامل التدريب العملى، حيثُ كلفت مديريتي الإسكان والصحة بعمل مقايسة لرفع كفاءة المبنى لادراجه كمعهد متكامل للتمريض وذلك لتوفير المزيد من الخدمات الطبيه بالمركز.

جانب من الجوله (1)

جانب من الجوله (2)

جانب من الجوله (3)

جانب من الجوله (4)

جانب من الجوله (5)

جانب من الجوله (6)